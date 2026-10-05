Para pemain Real Madrid tak kunjung mendapatkan ketenangan bahkan selama jeda internasional. Mulai dari sepeda Mbappe yang dilarang hingga mobil Huijsen yang memicu kontroversi, tampaknya akun media sosial mereka telah menjadi sumber masalah.

Pemain muda Real Madrid, Dean Huijsen, memicu kontroversi luas setelah rekannya, Thiago Pitarch, mengunggah foto keduanya di dalam sebuah mobil ke media sosial, dalam sebuah momen yang tak luput dari perhatian para penggemar, menurut "Mundo Deportivo".

Momen yang tidak bertanggung jawab

Masalahnya bukan terletak pada foto itu sendiri, melainkan pada detailnya. Bek muda tersebut terlihat menaruh salah satu tangannya di roda kemudi sementara matanya terfokus pada ponselnya, sebuah perilaku berbahaya yang bertentangan dengan aturan berkendara yang aman.

Meskipun tidak sepenuhnya jelas apakah mobil itu berhenti atau sedang bergerak pada saat foto diambil, hal itu tidak menghalangi gelombang besar kritik yang membanjiri media sosial, di mana para pengikut menuduh sang pemain tidak bertanggung jawab dan ceroboh.









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Setelah tantangan Mbappe kepada Mourinho

Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah Kylian Mbappe memicu kontroversi dengan mengunggah video dirinya mengendarai sepeda, sesuatu yang baru-baru ini dilarang oleh pelatih Jose Mourinho kepada para pemainnya sebagai bagian dari instruksi ketatnya untuk menjaga keselamatan mereka dan menghindari cedera di luar lapangan.

Di antara sepeda Mbappe dan ponsel Huijsen, Real Madrid mendapati dirinya menghadapi rangkaian perilaku individual yang menempatkan kedisiplinan para pemain mudanya di bawah sorotan, pada saat klub berupaya menjaga tingkat konsentrasi dan profesionalisme tertinggi.







