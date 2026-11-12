Morgan Rogers mencetak gol keunggulan bagi tim Inggris pada menit ke-24, sebelum Kroasia menyamakan kedudukan pada menit ke-59 melalui Petar Sucic.

Inggris mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-64 yang dieksekusi dengan sukses oleh sang kapten Harry Kane, sehingga poin Inggris bertambah menjadi 12, berselisih 3 poin dari Spanyol yang berada di puncak.

Sementara itu, poin timnas Kroasia membeku di angka 3, dan gagal membalas kekalahan di kandang sendiri atas Inggris dengan skor 0-7 pada bulan lalu.

Surat kabar Mundo Deportivo mengulas sorotan-sorotan utama laga ini, di mana timnas Kroasia memulai dengan baik, setelah bermain demi harga diri mereka, menyusul kekalahan telak dengan skor 0-7 dari Inggris di kota Rijeka pada 3 Oktober lalu.

Namun, Inggris berhasil memaksakan dominasinya atas jalannya pertandingan, dan Morgan Rogers adalah orang yang memberikan keunggulan dalam skor bagi timnas Inggris, peringkat ketiga di Piala Dunia 2026.

Harry Kane menjadi pembuka serangan tersebut, setelah mengoper bola kepada Jude Bellingham, yang pada gilirannya menyodorkannya kepada Morgan Rogers, dan pertahanan Kroasia gagal mencegah gelandang Chelsea itu mencetak gol keunggulan pada menit ke-24.

Anthony Gordon, pemain Barcelona, mendapatkan dua peluang bagus, tetapi kedua tembakannya melenceng jauh dari gawang.

Para pemain asuhan pelatih Thomas Tuchel tidak mampu memperbesar keunggulan mereka, bahkan pemain Petar Sucic berhasil menyamakan kedudukan, memanfaatkan kesalahan dari Jarell Quansah, yang mencoba menghalau bola ke belakang. Gol penyama kedudukan itu terjadi pada menit ke-59.

Pada malam yang istimewa baginya, Harry Kane menjadi penentu, setelah mencetak gol dari tendangan penalti menyusul Quansah yang dipegangi oleh Ivan Smolcic.

Setelah peninjauan ulang insiden tersebut, melalui teknologi asisten wasit video, wasit lapangan memutuskan untuk memberikan tendangan penalti, sehingga kapten Inggris mengeksekusinya dengan sukses, mencetak gol kemenangan.

Dengan masuknya Luka Modric mulai menit ke-76, penampilan timnas Kroasia membaik secara signifikan, dan berhasil menciptakan beberapa peluang yang sebenarnya bisa mereka manfaatkan untuk menyamakan kedudukan, tetapi mereka tidak mampu melakukannya.

Dengan demikian, timnas Inggris memastikan lolos ke babak delapan besar, sebelum bertandang ke Spanyol, Minggu mendatang, di Stadion Metropolitano, di mana puncak klasemen Grup Tiga dari Level Pertama akan dipertaruhkan.