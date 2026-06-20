Setelah tuduhan pemerkosaan... bencana baru menanti Hakimi di Piala Dunia

Ashraf Hakimi, bintang tim nasional Maroko, berisiko dilarang bepergian selama putaran final Piala Dunia, setelah dikeluarkannya keputusan untuk mengadilinya atas tuduhan pemerkosaan.

Jaringan "talkSPORT" melaporkan bahwa timnas Maroko mungkin tidak dapat memanfaatkan jasa Hakimi pada tahap selanjutnya di Piala Dunia, setelah dipastikan bahwa ia akan diadili dalam kasus pemerkosaan tersebut.

Meskipun belum divonis bersalah, kepastian persidangan ini dapat memengaruhi Ashraf Hakimi di Piala Dunia, karena ia mungkin akan menghadapi kesulitan untuk masuk ke Meksiko.

Timnas Maroko akan memainkan ketiga pertandingannya di babak penyisihan grup di Amerika Serikat.

Namun, jika Maroko menyelesaikan babak penyisihan grup sebagai runner-up Grup C, mereka akan bertanding di babak 32 besar di Monterrey, Meksiko.

Dan jika lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, mereka mungkin akan bermain di Mexico City pada babak 32 besar, dan mungkin babak 16 besar jika terus melaju di turnamen tersebut.

Menurut situs web Konsulat Meksiko, siapa pun dapat ditolak masuk ke negara tersebut jika sedang menjalani proses pidana atau telah dihukum karena kejahatan berat.