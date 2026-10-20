Klub Esperance de Tunis asal Tunisia meningkatkan sikapnya terhadap saluran "Libya Riyadhiya", dengan menuntut permintaan maaf resmi dan terbuka terkait pernyataan yang dianggapnya mencoreng reputasi dan sejarah klub, seraya mengisyaratkan pelarangan saluran tersebut untuk menyiarkan laga leg kedua melawan Al-Swehli dari Libya, di samping menempuh langkah-langkah hukum dan administratif untuk membela hak-haknya.

Krisis ini muncul usai kekalahan Esperance dari tuan rumah Al-Swehli dengan skor satu gol tanpa balas, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Misrata pada leg pertama babak kualifikasi kedua Liga Champions Afrika, setelah pernyataan komentator Saad Al-Bardah dan sejumlah analis selama studio analisis laga tersebut memicu kemarahan manajemen klub dan para suporternya.

Menurut keterangan dalam pernyataan Esperance pada Selasa malam, pernyataan tersebut memuat tudingan terhadap klub bahwa mereka melakukan tekanan terhadap wasit dan memengaruhi hasil pertandingan, sementara ucapan sang komentator mengenai kemungkinan Esperance memberikan layanan "di bawah meja" pada laga leg kedua memicu gelombang kemarahan di kalangan suporter tim Tunisia tersebut.

Klub menyatakan dalam keterangannya: "Esperance de Tunis dengan sangat menyesal dan heran menyimak apa yang disampaikan komentator saluran (Libya Riyadhiya) dan sejumlah jurnalisnya selama pertandingan yang mempertemukan tim kami dengan klub Al-Swehli Libya serta setelahnya, berupa pernyataan dan klaim yang menghina yang memuat tudingan terhadap klub bahwa mereka melakukan tekanan terhadap wasit dan memengaruhi jalannya pertandingan".

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Ditambahkannya: "Manajemen Esperance, seraya menyatakan penolakan tegasnya terhadap tudingan-tudingan tak berdasar yang tidak memiliki bukti maupun alasan ini, menegaskan bahwa apa yang disampaikan di dalamnya mencoreng reputasi klub, sejarahnya yang panjang, dan kedudukannya baik di tingkat nasional maupun benua, serta bertentangan dengan kaidah paling mendasar tentang profesionalisme, integritas media, dan etika penyiaran olahraga".

Klub menekankan bahwa hasil dan pencapaiannya lahir sebagai buah dari kerja keras para pemain, staf teknis, dan manajemennya, di samping dukungan para suporternya, seraya menegaskan bahwa sejarahnya yang penuh gelar mencerminkan penghormatannya terhadap persaingan yang sportif dan aturan-aturan yang mengatur sepak bola.

Esperance menuntut manajemen saluran Libya tersebut untuk memberikan penjelasan resmi dan permintaan maaf terbuka atas apa yang disampaikan para pekerjanya, seraya memperingatkan akan ditempuhnya langkah-langkah eskalatif apabila tuntutannya tidak dipenuhi.

Pernyataan tersebut menegaskan: "Kami berhak menempuh seluruh langkah hukum dan administratif yang diperlukan, termasuk mengirim surat kepada pihak-pihak media dan olahraga yang berwenang untuk membela reputasi dan citra klub, dan kami tengah mengkaji kemungkinan untuk tidak mengizinkan saluran terkait menyiarkan laga leg kedua, apabila tidak memenuhi hal-hal yang disebutkan di atas".