Setelah tuduhan dari Spanyol... Ketua Federasi Prancis Bicara soal "Sertifikat Kewarganegaraan"

Philippe Diallo, Ketua Federasi Sepak Bola Prancis, mengecam pernyataan yang dilontarkan oleh Mariano Rajoy, mantan Perdana Menteri Spanyol, mengenai tim nasional "Les Bleus", sambil menegaskan bahwa para pemain tidak memerlukan "sertifikat kewarganegaraan" dari siapa pun.

Tanggapan Diallo tersebut muncul setelah Rajoy menulis dalam sebuah artikel yang dimuat di salah satu media daring bahwa timnas Prancis “memiliki level yang sangat tinggi tanpa pemain Prancis”, sebuah pernyataan yang memicu gelombang kemarahan luas di kalangan olahraga dan politik Prancis.

Diallo melontarkan kritik tajam kepada mantan Perdana Menteri Spanyol tersebut, terkait pernyataan terbarunya mengenai susunan tim nasional Prancis, dengan menilai bahwa pernyataan itu “mengandung unsur rasisme yang tidak dapat diterima dan sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan”.

Ketua Federasi Sepak Bola Prancis tersebut mengatakan dalam pernyataan yang diunggah melalui akun media sosialnya: “Kata-kata yang digunakan Mariano Rajoy saat berbicara tentang tim nasional Prancis berbau rasisme yang tidak dapat ditoleransi.”

Diallo mengkritik apa yang ia gambarkan sebagai “suasana yang menjijikkan yang melahirkan nada menghina semacam itu,” sambil dengan tegas membela identitas para pemain tim nasional, serta menolak segala bentuk keraguan terhadap kesetiaan nasional mereka, sambil menambahkan: “Para pemain kami tidak memerlukan sertifikat kewarganegaraan dari mantan Perdana Menteri Spanyol. Timnas Prancis adalah Timnas Prancis, dengan segala nilai dan identitas yang diwakilinya.”

Sementara itu, pemerintah Prancis menyebut pernyataan Rajoy sebagai “sama sekali tidak dapat diterima”. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengatakan bahwa kata-kata tersebut “sama sekali tidak mencerminkan realitas Prancis”, sambil menegaskan bahwa negaranya adalah “negara yang beragam, di mana setiap orang menemukan tempatnya yang wajar”.

Perseteruan verbal ini terjadi beberapa jam sebelum pertandingan yang dinantikan antara kedua tim, pada Selasa malam, di semifinal Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.