Setelah Tsuyoshi Watanabe dan Ayase Ueda, pemain Feyenoord berikutnya pun bersiap untuk Piala Dunia

In-beom Hwang adalah pemain Feyenoord berikutnya yang akan berlaga di Piala Dunia. Gelandang berusia 29 tahun ini, meski mengalami musim yang diwarnai banyak cedera, tetap dipanggil oleh pelatih tim nasional Korea Selatan.

Hwang secara resmi masuk dalam daftar 26 pemain yang dipilih pelatih nasional Myung-bo Hong untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pemain berkaki kanan ini merupakan pemain internasional yang dihormati di tim nasional Korea Selatan. Hwang telah bermain dalam 71 pertandingan internasional, empat di antaranya di Piala Dunia 2022 di Qatar.

Hwang akan bermain di Piala Dunia keduanya melawan tuan rumah Meksiko, Republik Ceko, dan Afrika Selatan.

Pertandingan grup pertama dijadwalkan pada Jumat, 12 Juni melawan Republik Ceko. Hwang masih mengalami cedera pada ligamen pergelangan kakinya, namun ada harapan besar bahwa ia dapat diturunkan.

Selain Hwang, pemain lain yang akan ikut serta musim panas ini antara lain Heung-min Son (LAFC), Kim Min-jae (Bayern München), dan Lee Kang-in (Paris Saint-Germain).

Hwang adalah pemain ketiga dari Feyenoord yang secara resmi lolos ke Piala Dunia, setelah pemain Jepang Tsuyoshi Watanabe dan Ayase Ueda.