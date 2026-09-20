Gelandang Trabzonspor asal Brasil, Fabinho, memuji peran yang ditampilkan pemain Mesir Mohamed Salah bersama tim.

Salah memimpin timnya meraih kemenangan besar atas Galatasaray dengan skor 4-0, dalam laga pekan keenam Liga Turki, Sabtu malam.

Fabinho menilai kemenangan ini mendapatkan nilai tambah karena penampilan yang ditunjukkan Trabzonspor, seraya menegaskan bahwa tim mampu mencetak gol-gol lain, di samping tampil tanpa kebobolan.

Asharq Al-Awsat mengutip pernyataan mantan bintang Liverpool dan klub Arab Saudi Ittihad tersebut, usai laga: "Kemenangan selalu penting, tetapi meraihnya dengan penampilan yang kuat memberikan rasa yang berbeda. Semua pemain tampil istimewa, kami mencetak empat gol dan bisa saja menambah lebih banyak, kami juga menjaga gawang tetap bersih, jadi saya rasa kemenangan ini merupakan hadiah luar biasa bagi para suporter kami yang mendukung kami dengan cara yang istimewa."

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Gelandang asal Brasil itu berbicara tentang awal kepelatihan pelatih baru (asal Jerman, Thomas Reis), menjelaskan bahwa tim mulai memahami ide-idenya meski ia menjabat baru dalam waktu singkat.

Ia menambahkan: "Pelatih meminta kami bekerja dengan serius dan kuat, sebab ia ingin kami menunjukkan ketangguhan di dalam lapangan. Ia mampu menerapkan beberapa perubahan meski dalam periode singkat sejak memegang tanggung jawab, tetapi ia berfokus pada kekuatan pertahanan dan permainan menyerang langsung. Jeda internasional akan memberi kami kesempatan untuk lebih memahami ide-idenya, jadi fase ini akan bermanfaat dan positif."

Mengenai penampilan gemilang Salah dan tiga golnya, Fabinho menegaskan bahwa penampilan pemain Mesir itu dalam bentuk seperti ini tidak mengejutkannya, dan berkata: "Saya sudah terbiasa melihatnya dari dirinya, ia memberikan tim kepercayaan diri yang besar, dan pertandingan-pertandingan besar membutuhkan pemain berkualitas seperti Salah, yang mampu membuat perbedaan."

Ia menutup: "Ia pemain yang pekerja keras, dan ancaman tim meningkat ketika ia berada di lapangan, ia merupakan kekuatan besar bagi tim. Saya sangat senang untuknya, dan saya ucapkan selamat atas hattrick pertamanya di Liga Turki."

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