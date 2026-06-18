Setelah transfer ke luar negeri yang gagal, Kaj Sierhuis akhirnya akan menandatangani kontrak di Eredivisie

Kaj Sierhuis tampaknya akan segera bergabung dengan NEC, demikian dilaporkan oleh jurnalis transfer Mounir Boualin. Penyerang berusia 28 tahun itu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Fortuna Sittard.

Sierhuis yang lahir di Athena tampaknya akan melanjutkan kariernya di Siprus, namun transfer yang menggiurkan itu gagal di menit-menit terakhir.

Selanjutnya, mantan talenta unggulan Ajax ini kembali melakukan pembicaraan dengan NEC. Sierhuis tampaknya akan bergabung dengan klub asal Nijmegen tersebut.

NEC dan Sierhuis hampir mencapai kesepakatan mengenai kontrak kerja. Alasan mengapa transfernya ke Siprus gagal masih belum jelas hingga saat ini.

Sierhuis, yang mudah mencetak gol, terlibat dalam lima belas gol Fortuna Sittard pada musim lalu.

Sierhuis sendiri mencetak tiga belas gol, sementara dua kali memberikan umpan kepada rekan setimnya. Menurut Transfermarkt, mantan pemain timnas junior ini bernilai 1,8 juta euro.

Sebelum bergabung dengan Fortuna, Sierhuis pernah bermain untuk Ajax, FC Groningen, Stade Reims, dan Heracles Almelo.