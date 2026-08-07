Yan Diomande pindah dengan nilai hingga 140 juta euro dari RB Leipzig ke Real Madrid, tetapi tetap menjadi atlet merek Red Bull. Dengan demikian, meski telah berpisah dari Sachsen, Diomande tetap terkait erat dengan merek Red Bull. Hal itu disampaikan klub Bundesliga tersebut secara resmi dalam rangka perekrutan itu: "Bahkan setelah meninggalkan RB Leipzig, Yan akan tetap terhubung dengan Red Bull sebagai atlet."





Menurut informasi dari Bildkemitraan yang disepakati itu, yang dinegosiasikan langsung sebagai bagian dari pembicaraan nilai transfer, berdurasi tiga tahun. Dengan demikian, RB Leipzig memang kehilangan kualitas sang penyerang di lapangan, tetapi perusahaan induknya tetap mengamankan hak pemasaran global atas salah satu pemain muda paling diminati di Eropa.

Dengan itu, Diomande bergabung ke jajaran atlet papan atas yang antara lain mencakup Neymar, Nico Williams, Alphonso Davies, mantan pemain Leipzig Xavi Simons, dan penyerang Brasil Endrick.

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Berapa banyak uang yang diterima Leipzig untuk Yan Diomande?

Pada Kamis, terungkap bahwa pemain Pantai Gading berusia 19 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang selama tujuh tahun dengan Real Madrid hingga musim panas 2033. Sebelumnya, Diomande baru tiba pada Rabu di pemusatan latihan Leipzig di Saalfelden, Austria, setelah pulih dari infeksi, sebelum sehari kemudian terbang ke Spanyol dan sukses menjalani tes medis di sana.

Dengan kepindahan ini, talenta ofensif tersebut mengucurkan uang dalam jumlah sangat besar ke kas klub Bundesliga asal Sachsen itu. Nilai dasar transfer tetapnya berada di angka 125 juta euro. Melalui bonus tambahan berbasis performa di kemudian hari, jumlah totalnya disebut-sebut bisa meningkat hingga 140 juta euro. Dengan demikian, Diomande menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub RB Leipzig.

Dalam perbandingan historis di Bundesliga, nilai dasar transfer murni itu sejajar dengan transfer Florian Wirtz, yang pada 2025 pindah dari Bayer Leverkusen ke FC Liverpool dengan nilai 125 juta euro. Dalam sejarah kasta tertinggi Jerman, hanya penjualan Jude Bellingham (2023 senilai 127 juta euro dari BVB ke Real Madrid) dan Ousmane Dembele (2017 senilai 148 juta euro dari BVB ke FC Barcelona) yang menghasilkan pemasukan lebih besar.