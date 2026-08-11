Setelah Transfer Guimaraes: Arsenal Tawarkan Bintangnya ke Manchester United dan Chelsea

Arsenal berupaya menjual bintangnya, Myles Lewis-Skelly, pada bursa transfer musim panas kali ini, terutama setelah berhasil merekrut pemain Brasil Bruno Guimaraes dari Newcastle.

Arsenal menyadari bahwa peluang bagi Lewis-Skelly untuk tampil di lini tengah The Gunners pada musim mendatang mungkin akan sulit, sehingga mereka mempertimbangkan untuk meraih keuntungan finansial dari penjualannya.

Dalam kaitan ini, surat kabar Inggris "Mirror" menyebutkan bahwa Arsenal menawarkan kepada Manchester United dan Chelsea kesempatan untuk merekrut Skelly.

Meski baru menandatangani kontrak baru musim panas lalu, pemain berusia 19 tahun itu kini tersedia baik untuk Chelsea maupun Manchester United.

Masih belum jelas apakah salah satu dari kedua klub tersebut akan berupaya secara resmi untuk merekrutnya, tetapi ada keterkaitan kuat antara dirinya dan Old Trafford selama dua belas bulan terakhir.

Tim asuhan pelatih Michael Carrick berupaya mendatangkan seorang gelandang dan bek kiri sebelum jendela transfer musim panas ditutup, dan Lewis-Skelly, yang mampu bermain di kedua posisi tersebut, tidak diragukan lagi dianggap sebagai tambahan yang ideal.

Sementara di sisi lain, akan sulit bagi Arsenal untuk menolak tawaran menggiurkan dari Chelsea, di mana kemungkinan besar jika ia bergabung, ia akan bermain secara reguler di lini tengah di bawah komando pelatih Xabi Alonso, mengingat keberadaan duet Jorrel Hato dan Pep Chavarria di posisi bek kiri.