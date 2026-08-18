Fermin Lopez, gelandang Barcelona, mengungkapkan sikapnya terkait kemungkinan klub Katalan itu merekrut pemain asal Argentina, Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, selama sisa periode transfer musim panas, di tengah upaya Barcelona mencari penyerang baru untuk menutupi kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

Fermin mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Sport", bahwa Alvarez akan menjadi tambahan yang cocok bagi skuad Barcelona, tetapi ia menghindari membahas detail transfer tersebut, demi menghormati keterikatan sang pemain dengan kontraknya bersama Atletico Madrid.

Pemain Barcelona itu menambahkan: "Saya menyukainya. Dia pemain sepak bola yang hebat, tetapi pada akhirnya dia adalah pemain Atletico. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh dari itu," seraya menekankan bahwa gaya permainan tim saat ini dapat membantu Alvarez berbaur dengan cepat jika perpindahannya ke Stadion Spotify Camp Nou terwujud.

Pernyataan Fermin muncul di saat manajemen Barcelona mengintensifkan langkah-langkahnya untuk menuntaskan urusan penyerang baru, di mana Alvarez menjadi target paling menonjol bagi manajemen olahraga yang dipimpin oleh Deco. Namun, keteguhan Atletico Madrid pada sikapnya yang menolak bernegosiasi mempersulit kemungkinan penyelesaian transfer tersebut, sehingga mendorong klub Katalan itu untuk bersiap dengan opsi-opsi alternatif jika tidak ada kemajuan dalam beberapa hari mendatang.

Pada saat yang sama, Fermin menilai bahwa Barcelona sebenarnya sudah memiliki lebih dari satu pemain yang mampu mengisi posisi penyerang murni, sembari menjelaskan bahwa ia sendiri juga bisa menjalankan peran itu, bersama Dani Olmo dan Raphinha, serta menyebut kemampuan Anthony Gordon untuk bermain sebagai penyerang.

Ia berkata: "Siapa yang akan bermain sebagai penyerang? Saya tidak tahu, tetapi Gordon juga bisa bermain sebagai penyerang, begitu pula Dani Olmo, Raphinha, dan saya. Saya bisa beradaptasi," seraya menjelaskan bahwa ia pernah bermain sebagai false nine di tim-tim usia muda Barcelona, dan bahwa posisi itu dekat dengan peran favoritnya sebagai gelandang serang.

Fermin memuji rekrutan-rekrutan baru Barcelona, terutama Gordon dan Karim Adeyemi, menilai bahwa tim mendatangkan pemain-pemain yang memiliki karakteristik yang tidak cukup tersedia musim lalu. Ia juga menyambut kedatangan Rodri, menegaskan bahwa ia adalah pemain kelas dunia dan akan memberikan tambahan besar bagi tim.

Gelandang Spanyol itu juga menyinggung keputusannya mengubah nomor punggungnya dari 16 menjadi 7, menjelaskan bahwa ia merasa sedih meninggalkan nomor yang ia kenakan selama tahun-tahun awalnya bersama tim, tetapi ia menegaskan keyakinannya bahwa nomor itu akan tetap berada di "tangan yang tepat".

Fermin juga berbicara tentang kepergian Ferran Torres, mengungkapkan kesedihannya atas berpisahnya sang rekan dari tim, tetapi ia menekankan bahwa keputusan itu bersifat pribadi dan harus dihormati, seraya mendoakannya sukses dalam pengalaman barunya.

Di tingkat pribadi, Fermin menegaskan bahwa ketertarikan Chelsea terhadap jasanya musim panas lalu tidak mengubah sikapnya, sembari menekankan bahwa keinginannya sudah jelas untuk bertahan bersama Barcelona, klub yang ia anggap sebagai klub hidupnya.

Sang pemain juga memuji pelatihnya, Hansi Flick, menegaskan bahwa hubungannya dengan pelatih asal Jerman itu sangat baik, dan bahwa ia membantunya berkembang baik dari sisi pribadi maupun teknik selama dua tahun terakhir.

Fermin mengenang kembali salah satu fase tersulit dalam kariernya, ketika ia bermain bersama Linares dengan status pinjaman, mengungkapkan bahwa pada periode itu ia tidak menyangka akan kembali ke Barcelona atau mencapai tim utama, sebelum kariernya berubah secara mencolok berkat penampilannya dan banyaknya gol yang ia cetak.

Ia juga berbicara tentang cederanya yang membuatnya absen bersama timnas Spanyol di Piala Dunia, menegaskan bahwa menonton turnamen itu dari rumah merupakan pengalaman yang sulit, tetapi hal itu mengajarinya untuk lebih menghargai kesehatan dan kehidupan sehari-hari, sebelum ia menutup lembaran cedera itu dan menegaskan harapannya untuk kembali ke lapangan serta menampilkan performa terbaiknya bersama Barcelona.