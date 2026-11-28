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Wasit Soto Grado memimpin pertandingan Real Madrid kontra Deportivo Alaves yang berakhir dengan kekalahan Real Madrid 1-2 pada pekan ke-14 LaLiga, Sabtu malam.

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Situs "Archivo VAR", yang khusus mengulas kasus-kasus perwasitan kontroversial, memberikan nilai 3,5 dari 10 kepada wasit Soto Grado.

Archivo VAR menjelaskan bahwa Soto Grado sedang tidak berada dalam kondisi terbaiknya, dan seiring berjalannya pekan demi pekan, tampaknya peningkatan juga tidak bisa diharapkan darinya.

Wasit asal wilayah La Rioja itu tampil sangat buruk saat memimpin pertandingan Real Madrid kontra Deportivo Alaves. Keputusan-keputusannya sangat tidak konsisten, dan ia melakukan banyak kesalahan dalam menilai sejumlah situasi.

Selain itu, ia masih memberi kesan memimpin pertandingan dalam suasana hati yang kesal dan semakin mudah tersulut emosi. Hal itu tampaknya berkaitan dengan fakta bahwa musim ini merupakan musim terakhirnya di kasta tertinggi, sehingga ia tidak perlu terlalu memedulikan citranya di hadapan berbagai komite. Hari ini menjadi salah satu hari ketika ia tampil seperti itu.

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Sang wasit juga sempat memberikan penalti untuk Jude Bellingham setelah terjadi kontak dengan Valentini, padahal pelanggaran itu sama sekali tidak terjadi.

Pemain asal Inggris itu lebih dulu menyentuh bola, lalu ketika lawannya mendekat, ia menjatuhkan diri untuk mengelabui wasit. Setelah meninjau layar VAR, wasit memutuskan membatalkan penalti tersebut dan mengeluarkan kartu kuning kedua untuk pemain Inggris itu, yang kemudian harus meninggalkan lapangan karena diusir.