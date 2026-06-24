Setelah tiga kali permintaan maaf... Bintang Al-Hilal dan penakluk Al-Nassr masuk dalam daftar 4 calon pemimpin Al-Ittihad

Mantan pelatih Al-Hilal memimpin daftar yang berisi 4 nama calon pelatih untuk memimpin klub Al-Ittihad pada musim depan, menggantikan pelatih asal Portugal Sergio Conceição.

Klub Al-Ittihad mengumumkan pemecatan Conceição dari jabatannya sebagai manajer teknis tim setelah berakhirnya musim lalu, akibat hasil yang buruk dan kegagalan meraih gelar apa pun, meskipun pada musim sebelumnya mereka berhasil memenangkan gelar liga dan piala.

Jurnalis Saudi Majid Hud menegaskan bahwa manajemen Klub Al-Ittihad telah menghubungi tiga pelatih untuk memimpin “Al-Nimr” hingga saat ini, dan ketiganya menolak tawaran tersebut, di antaranya mantan pelatih tim asal Portugal, Nuno Santo.

Daftar tersebut juga mencakup Ernesto Valverde dari Spanyol, mantan manajer teknis Barcelona, serta Dino Toppmöller dari Jerman yang baru-baru ini melatih Lens.

Setelah ketiganya menolak tawaran tersebut, perhatian Al-Ittihad beralih ke empat pelatih lainnya, di antaranya pelatih asal Rumania Razvan Lucescu yang pernah melatih Al-Hilal antara tahun 2019 dan 2021, serta berhasil meraih gelar Liga Champions Asia bersama tim tersebut.

Selain itu, “Al-Ittihad” juga mempertimbangkan untuk merekrut Javier Aguirre, pelatih tim nasional Meksiko, dan Flicko Baunović, pelatih tim nasional Serbia, serta pelatih asal Jerman, Jens Wessing, yang bersama Gamba Osaka berhasil meraih gelar Liga Champions Asia 2 dengan mengalahkan Al-Nassr.

Al-Ittihad ingin memperbaiki performa mereka pada musim depan, setelah finis di peringkat kelima pada musim lalu di Liga Roshen, tersingkir di babak semifinal Piala Khalifah, dan tersingkir di babak perempat final Liga Champions Asia Elite.