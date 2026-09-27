Setelah tiga gol ke gawang UEA, Talajic memikul tanggung jawab dan Dalic menaikkan level ambisi

Pelatih asal Kroasia, Dragan Talajić, yang menangani timnas Bahrain, mengambil tanggung jawab atas kekalahan telak dengan skor tiga gol tanpa balas dari Uni Emirat Arab, seraya menegaskan bahwa staf teknis menanggung konsekuensi dari hasil tersebut, setelah timnas Bahrain gagal menampilkan level yang diharapkan sepanjang pertandingan.

Talajić mengatakan dalam konferensi pers usai laga: "Saya bertanggung jawab atas segalanya, karena sayalah yang memilih para pemain yang bermain. Ketika kami menang, para pemainlah pahlawannya dan saya berdiri di belakang mereka, dan ketika terjadi hal-hal buruk seperti yang terjadi sekarang, maka saya berdiri di depan mereka, dan semua orang boleh menyalahkan saya".

Pelatih Bahrain itu menjelaskan bahwa timnas Uni Emirat Arab merupakan pihak yang lebih baik dalam penguasaan bola, seraya menyebut bahwa para pemainnya berusaha mengatasi masalah-masalah yang muncul selama pertandingan, tetapi ia mengakui bahwa timnya tidak berada dalam kondisi mental yang sama seperti saat tampil pada keikutsertaan sebelumnya di Kuwait ketika meraih gelar turnamen.

Talajić menambahkan: "Seperti halnya kehidupan, masa lalu adalah masa lalu, dan kami tidak bermain dengan baik ketika seharusnya kami bermain, dan kami punya sebab-sebab lain yang harus kami analisis", sebelum ia menyampaikan permohonan maaf kepada suporter Bahrain atas tersingkirnya dari turnamen, dengan mengatakan: "Saya mohon maaf kepada rakyat Bahrain atas kekalahan pada piala ini, karena apa yang terjadi telah terjadi".

Baca juga: Félix dan Jesus, hubungan layaknya ayah dan anak yang meledakkan bakat sang bocah emas

Di sisi lain, Zlatko Dalić, pelatih timnas Uni Emirat Arab, mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan para pemainnya, seraya menegaskan bahwa kemenangan dengan tiga gol atas juara bertahan bukanlah sesuatu yang diperkirakan, terutama karena ia menyadari kekuatan timnas Bahrain dan pengalamannya di bawah kepemimpinan Talajić.

Dalić mengatakan: "Kami tahu bahwa Bahrain datang untuk mempertahankan gelar mereka, tim yang memiliki pengalaman besar dan pelatih yang istimewa, dan kami tidak menyangka akan mencetak tiga gol", seraya menyebut bahwa para pemain Uni Emirat Arab, khususnya para bek, menampilkan pertandingan yang kuat dan layak meraih kemenangan tiga gol.

Pelatih Uni Emirat Arab itu mengungkapkan rencananya untuk pertandingan terakhir di fase grup melawan Qatar, menjelaskan bahwa ia akan berusaha melakukan rotasi antarpemain dan memberikan kesempatan kepada sejumlah elemen muda, seraya menegaskan bahwa tujuannya adalah mempersiapkan timnas untuk babak-babak selanjutnya di turnamen.

Dalić menekankan bahwa mencapai final menuntut kesiapan penuh untuk menghadapi lawan mana pun, dengan mengatakan: "Jika kami ingin mencapai final maka kami harus siap menghadapi timnas mana pun", seraya menambahkan bahwa Uni Emirat Arab belum meraih sesuatu yang berarti hingga saat ini meski menang, dan bahwa kedua timnas yang tampil di Piala Dunia tiga bulan lalu memiliki kekuatan besar, tetapi ia percaya pada kemampuan timnya untuk mengimbangi keduanya.