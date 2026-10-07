Setelah Theo Hernandez, Al Hilal pulihkan korban Al Ahli jelang klasik melawan Al Ittihad

Klub Al Hilal kembali mendapatkan seorang pemainnya yang sempat menjadi korban dalam laga melawan rival tradisional Al Ahli, sebelum menjalani laga klasik yang dinanti-nanti kontra rival tradisional lainnya, Al Ittihad.

Al Hilal akan menjamu Al Ittihad, Sabtu mendatang, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn.

Tiga hari sebelum laga klasik tersebut, klub Al Hilal mengumumkan pulihnya bek mereka, Ali Lajami, dari cedera yang membuatnya absen bersama tim sepanjang periode lalu.

Lajami mengalami cedera saat Al Hilal menang 3-0 atas Al Ahli, awal bulan September lalu, dalam laga puncak pekan ketiga Liga Roshn Saudi, sehingga membuatnya absen membela "Sang Pemimpin" sejak saat itu.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ITT

Al Hilal menyatakan, melalui pernyataan di akun resmi mereka di situs "X", bahwa Lajami ikut serta dalam bagian pertama latihan kolektif yang dijalani tim, hari Rabu ini, sebagai persiapan menghadapi laga klasik melawan Al Ittihad.

Dengan demikian, bek timnas Saudi tersebut menjadi pemain kedua yang kembali dari cedera panjang di skuad Al Hilal, setelah bek asal Prancis, Theo Hernandez, yang juga mengalami cedera pada laga melawan Al Ahli yang sama.

Al Hilal menjalani laga klasik melawan Al Ittihad dengan tujuan meraih kemenangan baru untuk mempertahankan puncak klasemen, karena mereka memimpin tabel dengan 18 poin, unggul satu poin saja atas "Sang Dekan" yang berada di posisi kedua.