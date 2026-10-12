Laga antara Al Nassr dan Nefchi dari Uzbekistan akhirnya dimulai pada Senin malam, dalam rangkaian pertandingan pekan kedua Liga Champions Asia Elite, setelah mengalami penundaan sekitar satu jam dari jadwal yang telah ditetapkan, akibat perkembangan situasi keamanan di ibu kota Riyadh, sebelum Konfederasi Sepak Bola Asia memutuskan untuk mengizinkan pertandingan tersebut digelar setelah situasi kembali stabil.

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Surat kabar Saudi "Al Riyadiya" mengungkapkan bahwa penundaan itu terjadi bersamaan dengan pengumuman juru bicara pasukan koalisi mengenai penghadangan dan penghancuran sebuah rudal balistik yang diluncurkan ke arah Riyadh, sehingga situasi tersebut harus ditangani sesuai prosedur yang berlaku, bertepatan dengan kehadiran para suporter dan pemain di dalam Stadion "Al Awwal Park" yang bersiap menyambut dimulainya pertandingan.

AFC mengizinkan laga dimulai setelah penundaan

Setelah memastikan situasi keamanan telah stabil, pertandingan diputuskan untuk digelar dengan penundaan sekitar satu jam, sebuah langkah yang memungkinkan kedua tim menjalani laga kontinental tersebut, yang memiliki arti besar bagi Al Nassr dalam upayanya menebus hasil buruk pada pekan pertama turnamen.

Sementara menunggu laga dimulai, sistem pengeras suara internal di Stadion "Al Awwal Park" berupaya menenangkan para suporter yang hadir, dengan meminta mereka tetap berada di tempat duduk masing-masing serta tidak panik atau meninggalkan stadion, sekaligus menegaskan bahwa situasi dalam keadaan aman, sebagai upaya menjaga ketenangan di tribun di tengah suasana penuh penantian yang menyertai penundaan tersebut.

Pertandingan pun kembali berjalan normal setelah masa penantian, sehingga Al Nassr dan Nefchi dapat menjalani laga dalam rangkaian pekan kedua Liga Champions Asia Elite, di tengah perhatian besar dari para suporter, setelah perkembangan situasi keamanan mendominasi suasana sebelum peluit awal dibunyikan.







