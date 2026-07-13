Setelah tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia... Uruguay menyerahkan tongkat estafet tim nasional kepada legenda mereka

Federasi Sepak Bola Uruguay (AFU) hari ini, Senin, mengumumkan penunjukan legenda Diego Forlán sebagai direktur teknis tim nasional, sebagai langkah untuk membangun kembali La Celeste setelah kegagalan telak di Piala Dunia 2026.

Penunjukan Forlán, yang berusia 47 tahun, ini menggantikan pelatih asal Argentina, Marcelo Bielsa, yang mengajukan pengunduran diri setelah tim tersingkir lebih awal dari Piala Dunia terakhir pada babak penyisihan grup—salah satu penampilan terburuk dalam sejarah timnas Uruguay.

Dalam pernyataan resmi, federasi menjelaskan bahwa kontrak pencetak gol legendaris tersebut akan berlaku hingga Maret 2027, dengan kinerja Forlán akan dievaluasi sebelum keputusan diambil mengenai perpanjangan kontrak atau pencarian pengganti menjelang Piala Dunia mendatang.

Forlán akan menghadapi tugas berat dalam karier kepelatihannya, di mana ia harus mengembalikan kepercayaan diri tim nasional yang awalnya memasuki Piala Dunia dengan ambisi besar, namun harus tersingkir dari turnamen tersebut sebagai peringkat ketiga di Grup 8 dengan hanya mengumpulkan dua poin, di belakang Spanyol dan Cape Verde, dalam grup yang juga dihuni oleh Arab Saudi.

Menurut federasi, Forlán akan terus melatih tim nasional U-20, yang akan berlaga di Kejuaraan Pemuda Amerika Selatan pada 2027, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengembangkan generasi baru yang mampu mengembalikan posisi Uruguay di kancah kontinental dan dunia.

Forlán memiliki warisan sepak bola yang gemilang, di mana ia menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa La Celeste dengan 36 gol. Ia juga meraih gelar Sepatu Emas di Piala Dunia Afrika Selatan 2010 dengan lima gol, serta menjuarai Copa América 2011.