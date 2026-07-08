Setelah tersingkir oleh Argentina... Mustafa Shubair menyampaikan pesan singkat kepada para penggemar

Mustafa Shubair, kiper tim nasional Mesir, menyampaikan pesan kepada para pendukungnya, setelah tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia, kemarin Selasa, oleh Argentina.

Mesir kalah dari Argentina dalam pertandingan yang dramatis, di mana mereka sempat unggul 2-0, sebelum Argentina bangkit di menit-menit akhir dan mencetak 3 gol, di tengah kontroversi besar terkait keputusan wasit.

Dalam pertandingan kemarin, Shubair berhasil menahan tendangan penalti yang dilepaskan oleh Lionel Messi, serta menjadi tembok kokoh yang menahan banyak serangan Argentina.

Beberapa jam setelah tersingkir, Mustafa Shubair membagikan serangkaian foto aksi-aksi gemilangnya saat menggagalkan serangan-serangan Argentina melalui akun media sosialnya.

Mustafa berkata: “Ya Tuhan, semoga kami telah membanggakan-Mu… Saya bangga menjadi bagian dari generasi ini.”

Perlu diingat bahwa Shubair merupakan salah satu pemain terkemuka timnas Mesir di Piala Dunia, dan berperan besar dalam membawa tim “Al-Fara’una” melaju ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah tim tersebut.







