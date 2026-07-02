Setelah tersingkir dengan pahit... Kroos mengungkap kelemahan fatal dalam skuad Jerman saat ini

Tony Kroos, mantan bintang Real Madrid, menyampaikan pandangannya mengenai tersingkirnya Jerman dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 oleh Paraguay.

Setelah kalah dari Paraguay melalui adu penalti usai imbang 1-1, timnas Jerman harus pulang lebih awal dari turnamen tersebut, dan Toni Kroos, mantan bintang Jerman, tidak ragu untuk mengungkapkan kekecewaannya atas kegagalan ini.

Dalam podcast-nya “Kroos & Kroos: Piala Dunia di Bawah Mikroskop”, yang disiarkan oleh saluran SEIZ Spanyol, mantan gelandang Real Madrid tersebut menyatakan bahwa timnas Jerman saat ini kekurangan pemain kelas dunia, sekaligus mengungkapkan penyesalannya atas absennya para pemimpin yang mampu mengubah keseimbangan kekuatan di turnamen-turnamen besar.

Tony Kroos berpendapat bahwa banyak pemain internasional yang memiliki kemampuan untuk mencapai level tersebut, namun belum ada satupun di antara mereka yang membuktikan diri sebagai pemain penentu di turnamen-turnamen besar.

Mantan pemain internasional tersebut juga menyoroti ketidakmampuan Jerman untuk meningkatkan performa di bawah tekanan, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya.

Pelatih Julian Nagelsmann mendapat kritik tajam karena beberapa pilihan taktisnya, terutama cara ia menangani Deniz Undav dan Jamal Musiala, serta ketergantungannya yang terus-menerus pada Manuel Neuer.

Setelah tersingkir lebih awal ini, Federasi Sepak Bola Jerman kini harus mengambil pelajaran dari Piala Dunia yang berakhir jauh lebih awal dari yang diharapkan.