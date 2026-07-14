Setelah tersingkir dari Piala Dunia... Apakah FIFA menjatuhkan sanksi kepada wasit pertandingan Mesir melawan Argentina?

Penghapusan nama wasit Prancis François Litxer dari daftar wasit yang ditugaskan memimpin sisa pertandingan Piala Dunia 2026 memicu gelombang pertanyaan luas, setelah laporan media mengaitkan keputusan tersebut dengan penampilannya yang kontroversial dalam pertandingan babak 16 besar antara Mesir dan Argentina, dan menganggap bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menjatuhkan sanksi kepadanya sebagai tanggapan atas protes dari pihak Mesir.

Setelah pertandingan yang berakhir dengan kekalahan tim Mesir dengan skor 2-3, Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, melontarkan kritik tajam terhadap wasit Prancis tersebut, sementara Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan keluhan resmi kepada FIFA, menuntut agar wasit tersebut ditangguhkan dan dilarang memimpin pertandingan di turnamen yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Sementara itu, surat kabar Prancis “L’Équipe” melaporkan bahwa FIFA telah memutuskan untuk menyingkirkan Litxer, beserta rekan senegaranya Clément Turpin, dari memimpin pertandingan apa pun di Piala Dunia.

Kemudian, beredar di media sosial dan sejumlah situs berita Arab kabar yang mengklaim bahwa “FIFA” telah memutuskan untuk menyingkirkan François Litxer akibat kesalahan wasit yang terjadi dalam pertandingan antara Mesir dan Argentina, serta sebagai respons terhadap tekanan dari pihak Mesir.

Apa sebenarnya yang terjadi di balik pencoretan Litxer?

Namun, kenyataannya tampaknya jauh dari itu. “L’Équipe” sama sekali tidak mengaitkan penyingkiran Litxer dengan pertandingan Mesir melawan Argentina, melainkan menjelaskan bahwa lolosnya timnas Prancis ke babak semifinal secara otomatis mengakhiri tugas Litxer dan Turban, sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku di dalam Komite Wasit turnamen tersebut.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa wasit Prancis Jérôme Brissard tetap berada dalam tim wasit karena ia bertugas sebagai wasit Video Asisten Wasit (VAR), sebuah posisi yang tunduk pada kriteria yang berbeda dari wasit lapangan.

Komite Wasit FIFA mengacu pada Pasal (37.1) Peraturan Piala Dunia 2026 mengenai wasit pertandingan, yang menyatakan bahwa wasit harus ditunjuk dari federasi nasional yang timnasnya tidak menjadi pihak dalam pertandingan yang mereka pimpin.

Meskipun ketentuan tersebut secara khusus melarang wasit memimpin pertandingan yang melibatkan tim nasionalnya sendiri, Komite Wasit memperluas penerapan prinsip ini selama babak-babak akhir, sehingga wasit dari negara-negara yang tim nasionalnya masih bersaing memperebutkan gelar akan dikecualikan, demi menjaga netralitas penuh dalam pertandingan-pertandingan penentu.

Oleh karena itu, lolosnya Prancis ke semifinal membuat Litkser atau Turban tidak mungkin lagi memimpin sisa pertandingan turnamen ini, yang merupakan prosedur regulasi biasa dan bukan keputusan disiplin.

Seiring dengan memasuki tahap-tahap akhir Piala Dunia 2026, Komite Wasit FIFA telah mempersempit daftar wasit lapangan, sehingga hanya mencakup 12 wasit untuk memimpin pertandingan-pertandingan yang tersisa.

Daftar akhir tersebut mencakup dua wasit Arab, yaitu Adham Makhadmeh dari Yordania dan Jalal Jid dari Maroko, yang tetap masuk dalam jajaran wasit terpilih untuk memimpin pertandingan-pertandingan krusial di turnamen ini.