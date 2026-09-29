Surat kabar "The Athletic" melontarkan kejutan baru terkait sanksi yang dinantikan terhadap Manchester City, setelah sebelumnya mengungkap vonis bersalah klub tersebut atas mayoritas tuduhan yang dilayangkan kepadanya oleh Liga Primer Inggris. Kini media itu kembali menyoroti nasib gelar-gelar yang diraih tim tersebut selama tahun-tahun yang tercakup dalam kasus ini.

Surat kabar tersebut menjelaskan, dalam laporan jurnalis Oliver Kay, bahwa suporter dan pemain Stoke City, Sunderland, serta Watford mulai bertanya-tanya apakah klub mereka bisa memperoleh gelar secara surut, setelah Stoke kalah dari Manchester City di final Piala FA tahun 2011, Sunderland di final Piala Liga Inggris tahun 2014, dan Watford di final Piala FA tahun 2019.

Namun laporan itu membawa kejutan yang jelas, setelah Kay menegaskan bahwa "sangat sedikit orang di lingkaran Liga Primer Inggris yang memperkirakan gelar akan dicabut dan dibagikan ulang".

Ia menambahkan bahwa pandangan yang berkembang sejak awal kasus ini adalah bahwa sanksi, jika Manchester City terbukti bersalah, akan lebih ditujukan ke masa depan ketimbang bersifat surut. Ini berarti penarikan gelar-gelar yang direbut tim tersebut selama tahun-tahun lalu dan pemberiannya kembali kepada klub lain tampaknya bukan skenario yang diperkirakan saat ini.

Informasi ini muncul hanya beberapa hari setelah "The Athletic" mengungkap hasil kasus tersebut, di mana surat kabar itu menjadi pihak pertama yang memberitakan bahwa komisi independen menemukan Manchester City bersalah atas sejumlah besar pelanggaran yang dituduhkan kepadanya oleh Liga Primer Inggris.

Meski demikian, Oliver Kay menekankan bahwa sanksi yang dinantikan terhadap Manchester City haruslah besar, seraya mempertanyakan manfaat dari proses yang berlangsung bertahun-tahun jika berakhir dengan hukuman yang tidak sepadan dengan besarnya kasus ini.

Laporan itu menyebutkan bahwa kasus ini memang telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar mengenai integritas Liga Primer Inggris selama tahun-tahun lalu, terutama setelah komisi menyimpulkan Manchester City bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran.

Kay berpendapat bahwa Liga Primer Inggris telah menempatkan dirinya dalam konfrontasi langsung dengan salah satu klub terbesar di kompetisi tersebut, setelah menjalani pertarungan hukum yang panjang ini. Hal itu membuat sanksi akhir yang dinantikan menjadi sangat penting bagi citra dan kredibilitas kompetisi tersebut.

Meski ada kondisi penantian di kalangan suporter klub-klub yang kalah dari Manchester City di laga-laga final, apa yang diungkap laporan "The Athletic" menunjukkan bahwa penulisan ulang sejarah kompetisi bukanlah jalur yang paling mungkin.

Dengan demikian, kasus ini bisa berakhir dengan sanksi berat terhadap Manchester City tanpa harus berujung pada pencabutan gelar-gelar yang diraih tim tersebut pada musim-musim lalu, sementara bentuk sanksi akhir dan dampak yang akan ditimbulkannya masih bergantung pada keputusan yang akan dikeluarkan pada tahap mendatang.











