Setelah Teori Konspirasi Berkobar.. Ayah Bintang Argentina Menjelaskan Pesan Misterius Messi

Ucapan Lionel Messi di dalam ruang ganti Argentina jelang final Piala Dunia 2026 memicu gelombang spekulasi luas di media sosial, setelah ditafsirkan di luar konteks sebagai isyarat adanya krisis internal.

Namun ayah dari Alexis Mac Allister muncul untuk mengungkap kebenaran pesan yang disampaikan sang kapten Argentina kepada rekan-rekannya sebelum menghadapi Spanyol.

Carlos Mac Allister, ayah dari gelandang Argentina Alexis Mac Allister, mengatakan bahwa pembicaraan Messi sebelum laga final murni bersifat taktis, membantah adanya perselisihan atau ketegangan di dalam kamp timnas, dalam pernyataan radio yang dikutip oleh surat kabar La Nacion.

Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya potongan video yang dirilis jaringan ESPN, yang menampilkan Messi tengah berbicara kepada rekan-rekannya sambil berkata: "Ayo teman-teman, tetap tenang. Yang terpenting adalah kalian tetap tenang."

Kemudian sang kapten Argentina menambahkan ucapan yang menimbulkan keheranan dan tanda tanya ketika ia berkata: "Mari kita lupakan segalanya. Mari kita bermain saja. Mari kita fokus pada pertandingan, teman-teman", ucapan yang mendorong sebagian orang melontarkan teori konspirasi tentang adanya krisis internal jelang final yang berakhir dengan kekalahan Argentina dari Spanyol 1-0 setelah babak tambahan.

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Ayah Mac Allister mengungkapkan bahwa ia sendiri sempat diliputi keraguan setelah menonton potongan video tersebut, katanya: "Saya mengirim pesan kepada Alexis untuk bertanya: apa yang terjadi di ruang ganti? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Jika saya saja mulai bertanya-tanya, bayangkan apa yang dipikirkan orang lain."

Ia menambahkan bahwa putranya sama sekali membantah adanya masalah, menjelaskan bahwa pembicaraan Messi hanya berkaitan dengan bagaimana menjalani pertandingan dari sisi teknis, fokus pada umpan, pergerakan, pertukaran posisi, serta tidak menggunakan bola-bola panjang atau kehilangan penguasaan bola.

Ia menuturkan bahwa potongan yang diambil di luar konteksnya membuka pintu bagi penafsiran yang tidak berdasar, menegaskan bahwa apa yang diucapkan merupakan bagian dari instruksi teknis sebelum pertandingan dimulai.

Meski terjadi kontroversi yang dipicu video tersebut, Carlos Mac Allister menekankan bahwa kekalahan Argentina bukanlah akibat dari krisis internal apa pun, melainkan karena keunggulan timnas Spanyol, sembari mengatakan bahwa seluruh pemain Argentina telah memberikan kemampuan maksimal mereka, namun mereka menghadapi lawan yang lebih baik pada malam itu.

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