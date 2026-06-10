Setelah tawaran sebesar 150 juta euro... Benítez mengingatkan Real Madrid tentang transfer Torres

Rafael Benítez, mantan pelatih Real Madrid, Liverpool, dan Valencia, mengomentari tawaran yang diajukan Real Madrid untuk mendatangkan Julián Álvarez dari Atlético Madrid.

Dalam wawancara dengan program "El Larguero" di stasiun radio Spanyol "Cadena SER", Benítez mengatakan bahwa harga tinggi yang diminta untuk penyerang Argentina tersebut tidak hanya ditentukan oleh klub penjual, melainkan dipengaruhi oleh kondisi pasar saat ini.

Dia menambahkan: "Hal ini mengejutkan bagi saya, karena nama-nama lain juga disebutkan. Julian adalah pemain hebat tanpa diragukan lagi, tetapi masalahnya harga tidak lagi berada di tangan Anda... Pasarlah yang menentukannya."

Benitez mengutip pengalamannya sendiri bersama Liverpool 18 tahun lalu, saat merekrut Fernando Torres dari Atletico Madrid seharga 20 juta poundsterling, atau sekitar 30 juta euro saat itu, yang merupakan transfer termahal dalam sejarah klub Inggris tersebut pada masa itu.

Dia melanjutkan: "Dulu kami menganggap 30 juta euro sebagai angka yang fantastis untuk Torres.. Hari ini, pembicaraan tentang 150 juta euro terdengar mahal, tapi itu hanyalah harga pasar. Seorang penyerang murni yang terus mencetak gol dan tampil konsisten seperti Julian, nilainya bisa mencapai 100 atau 150 juta euro. Sulit menentukan angka pasti, tapi jika dia terus mempertahankan levelnya, dia mungkin pantas mendapatkan jumlah tersebut."

Pernyataan Benitez ini muncul di tengah maraknya laporan mengenai masa depan Alvarez. Setelah Barcelona, Arsenal, dan Paris Saint-Germain menunjukkan minat, Real Madrid ikut dalam persaingan dengan tawaran sebesar 150 juta euro. Namun, Atletico Madrid menolak tawaran tersebut dengan tegas, menegaskan bahwa pemain tersebut "tidak dijual".

Benítez menyoroti kelangkaan penyerang sekelas Álvarez di pasar saat ini, menggambarkannya sebagai tipe "laba-laba", merujuk pada kemampuannya bergerak di seluruh area serangan.

Ketika ditanya tentang perbandingan antara Alvarez dan Erling Haaland, pelatih asal Spanyol itu menolak untuk memihak, dan berkata: "Itu tergantung pada formasi Anda. Jika Anda memiliki dua sayap cepat yang mahir dalam memberikan umpan silang, Haaland akan lebih baik dalam bola-bola udara... Namun, jika Anda menginginkan penyerang yang bergerak di antara lini dan menghubungkan permainan, Julian adalah pilihan yang tepat."