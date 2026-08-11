Klub Manchester City menunjukkan ketertarikannya untuk mendatangkan Enzo Fernandez, gelandang Chelsea, selama periode transfer musim panas ini, menurut yang diberitakan jaringan «Sky Sports».

Berdasarkan laporan tersebut, Chelsea menaksir nilai pemain asal Argentina itu sekitar 120 juta pound sterling, mengingat keberadaannya dalam daftar incaran Manchester City untuk memperkuat lini tengah tim.

Fernandez memiliki hubungan kerja yang kuat dengan Enzo Maresca, direktur teknik baru Manchester City, setelah sebelumnya keduanya pernah bekerja sama selama periode pelatih asal Italia itu memimpin jajaran teknis Chelsea.

Faktor ini bisa jadi berpengaruh terhadap langkah Manchester City menuju pemain tersebut, mengingat pengetahuan Maresca yang baik tentang potensi dan kemampuan teknisnya.

Dalam konteks terkait, Manchester City melanjutkan pembicaraannya dengan klub Prancis Lille, guna mendatangkan gelandang muda asal Maroko Ayoub Bouaddi.

Klub Inggris itu telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan pemain berusia 18 tahun tersebut, sementara negosiasi antara kedua klub masih berlanjut untuk mencapai kesepakatan akhir terkait transfer ini.

Sikap City soal Rodri

Di sisi lain, Manchester City saat ini tidak menganggap negosiasi dengan Barcelona mengenai Rodri sedang berlangsung atau aktif.

Hal itu terjadi setelah klub Inggris tersebut menerima tawaran awal dari Barcelona untuk mendatangkan gelandang asal Spanyol itu, yang ditaksir bernilai sekitar 40 juta pound sterling, tawaran yang oleh Manchester City disebut «menggelikan».

Dengan demikian, tampaknya Manchester City sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk memperkuat lini tengah, di saat klub tersebut terus mengevaluasi masa depan Rodri dan langkah-langkah yang mungkin diambil pada hari-hari terakhir bursa transfer.