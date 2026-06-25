Setelah tampil gemilang melawan Haiti... Hakimi mengikuti jejak trio Aljazair

Ashraf Hakimi, kapten tim nasional Maroko, terus memperkuat posisinya sebagai salah satu bintang terkemuka “Singa Atlas” sepanjang sejarah, setelah mencatatkan prestasi luar biasa dalam laga melawan Haiti pada putaran ketiga dan terakhir Grup 3 Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko berhasil meraih kemenangan berharga atas Haiti dengan skor 4-2 dalam pertandingan yang digelar Kamis pagi ini, sehingga lolos sebagai runner-up grup dan akan menghadapi pemuncak Grup Enam.

Kapten “Singa Atlas” ini berhasil mencetak satu gol dan memberikan satu assist pada babak pertama, sehingga menjadi pemain Maroko kedua yang berhasil mencetak gol sekaligus memberikan assist dalam satu pertandingan di Piala Dunia, setelah Abdeljalil Haddad “Kamacho” yang melakukan hal serupa saat melawan Skotlandia di Piala Dunia 1998, menurut data “Stats Foot” Prancis.

Penampilan gemilang Hakimi tidak berhenti sampai di situ, karena ia juga masuk ke dalam daftar langka di tingkat benua Afrika, setelah menjadi pemain Afrika keempat dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol dan memberikan umpan kunci pada babak pertama dalam pertandingan yang sama, menurut akun “Mister Ship”.

Daftar tersebut sebelumnya mencakup pemain Aljazair Taj Ben Sahoula saat melawan Chili pada edisi 1982, kemudian duo pemain Aljazair Islam Slimani dan Abdelmoumen Djabou saat melawan Korea Selatan di Piala Dunia 2014, sebelum Hakimi bergabung dengan mereka berkat prestasinya saat melawan Haiti.

Angka ini memiliki nilai tambahan bagi bintang Maroko tersebut, karena ia menjadi pemain pertama dari Maroko yang mencapai prestasi ini dalam sejarah partisipasi tim nasional di Piala Dunia.

Dengan penampilannya melawan Haiti, Hakimi kini menjadi pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas Maroko di turnamen besar, dengan total 31 pertandingan di Piala Dunia dan Piala Afrika secara gabungan.

Dengan demikian, kapten timnas Maroko ini melampaui rekor sebelumnya yang sebelumnya ia bagi bersama Youssef En-Nesyri, yang memiliki 30 penampilan di kedua turnamen tersebut.