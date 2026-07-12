Setelah tampil gemilang di Piala Dunia... Klub raksasa Eropa memburu Yassine Bounou

Laporan media Turki mengungkapkan bahwa pemain internasional Maroko, Yassine Bono, kiper Al-Hilal asal Arab Saudi, masuk dalam radar klub Fenerbahçe selama bursa transfer musim panas saat ini. Hal ini mencerminkan posisi penting yang kini dimiliki kiper asal Maroko tersebut setelah penampilannya yang gemilang bersama klub dan tim nasional negaranya dalam beberapa tahun terakhir.

Surat kabar Turki “Fanatik” melaporkan bahwa manajemen Fenerbahçe sedang secara serius mempertimbangkan untuk merekrut Bono, sebagai antisipasi kemungkinan hengkangnya kiper asal Brasil, Ederson, selama bursa transfer saat ini, setelah namanya dikaitkan dengan kemungkinan untuk mencoba pengalaman baru, terutama karena minat sejumlah klub Eropa, terutama Juventus dari Italia, untuk mendapatkan jasanya.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa pejabat Fenerbahçe telah mulai menyusun daftar pendek yang mencakup sejumlah kiper yang dipertimbangkan untuk menggantikan Ederson, dengan Yassine Bono memimpin daftar tersebut, yang menarik perhatian berkat penampilan luar biasa yang ia tunjukkan bersama Al-Hilal Saudi, serta penampilannya yang gemilang bersama tim nasional Maroko, terutama di putaran final Piala Dunia 2026, di mana ia menjadi salah satu bintang utama turnamen tersebut.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa spekulasi mengenai kemungkinan kepindahan Bono ke Fenerbahçe semakin meningkat dalam beberapa jam terakhir, setelah kiper asal Maroko itu mengikuti akun resmi klub Turki tersebut di media sosial, yang membuat banyak pengikut mengaitkan langkah ini dengan adanya komunikasi antara kedua belah pihak, meskipun hal tersebut tidak menjadi bukti resmi adanya negosiasi atau kesepakatan antara kedua klub.

Yassine Bono terikat kontrak dengan Al-Hilal Saudi hingga musim panas 2027, yang memberikan keunggulan bagi manajemen klub Saudi tersebut dalam menentukan masa depan sang pemain; karena klub mana pun yang ingin merekrutnya harus bernegosiasi dengan Al-Hilal, yang hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kemungkinan melepas kiper asal Maroko tersebut.

Bono terus menarik perhatian banyak klub berkat pengalamannya yang luas dan performa konsisten yang ia tunjukkan selama beberapa tahun terakhir, baik bersama tim nasional Maroko, selama masa baktinya di Sevilla (Spanyol), maupun sejak pindah ke Al-Hilal, sehingga ia tetap menjadi salah satu kiper paling diminati di bursa transfer.