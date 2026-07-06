Setelah tampil gemilang di Piala Dunia 2026... Arteta bersiap melancarkan serangan dari Afrika

Seiring berlanjutnya persiapan untuk musim baru, Arsenal terus berupaya memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain yang mampu meningkatkan kualitas tim, terutama di lini belakang, setelah cedera yang berulang kali terjadi menunjukkan bahwa pelatih Mikel Arteta membutuhkan solusi tambahan di posisi bek kanan.

Menurut situs Africafoot, Arsenal menempatkan pemain internasional Kongo, Aaron Wan-Bissaka, sebagai prioritas utama selama bursa transfer musim panas, sebagai bagian dari upayanya untuk merekrut bek kanan baru guna menggantikan pemain internasional Inggris Ben White yang sering mengalami cedera, dan yang telah kehilangan posisinya di tim inti demi pemain Belanda Jurrien Timber.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa meskipun performa Wan-Bissaka selama berkarier di Liga Primer Inggris naik-turun, ia memiliki pengalaman yang mumpuni di kompetisi tersebut, yang menjadikannya pilihan yang tepat untuk memperkuat skuad “The Gunners” pada musim depan.

Laporan tersebut juga menambahkan bahwa Arsenal memasukkan nama-nama lain ke dalam daftar incaran mereka, seperti Tino Livramento dan Ivan Fresneda, namun merekrut Wan-Bissaka mungkin akan lebih mudah, terutama setelah West Ham United terdegradasi ke Liga Championship Inggris.

Pemain berusia 28 tahun ini terikat kontrak dengan West Ham hingga musim panas 2031, yang mungkin mempersulit negosiasi dari segi kontrak, namun laporan tersebut menilai bahwa kemungkinan pemain sekelas Wan-Bissaka tetap bertahan di divisi kedua tampaknya kecil.

Tugas Arsenal tidak akan mudah, karena klub asal London ini bukanlah satu-satunya pihak yang tertarik untuk mendapatkan jasanya. Laporan media Portugal mengungkapkan bahwa Benfica juga tertarik untuk merekrutnya, dan menegaskan bahwa klub Portugal tersebut telah menghubungi agen sang pemain untuk menjajaki kemungkinan terwujudnya kesepakatan tersebut.

Menurut situs Transfermarkt, nilai pasar Wan-Bisaka saat ini mencapai 22 juta euro, sementara ia menerima gaji tahunan sebesar 5,5 juta euro, mengingat ia menampilkan performa yang luar biasa bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026.