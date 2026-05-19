Ephendrich Rijsenburg pindah dari Feyenoord ke Ajax. Penyerang berusia lima belas tahun ini akan bermain di Kompleks Olahraga De Toekomst mulai musim depan, demikian dilaporkan Ajax Showtime.

Pemain timnas U-15 Belanda ini akan bergabung dengan tim U-16 Ajax pada musim depan. Di KNVB, Rijsenburg sudah bermain bersama beberapa calon rekan setimnya.

Rijsenburg adalah rekrutan kedua untuk tim tersebut setelah Quincy Nelisse. Ia adalah putra dari mantan penyerang Robin, yang saat ini bermain untuk Sparta.

Menurut media Amsterdam tersebut, Rijsenburg baru-baru ini telah menyampaikan keputusannya kepada Feyenoord. Ia adalah penyerang yang tajam, namun juga mampu bermain sebagai sayap.

Ajax Showtime juga menulis bahwa juara terbanyak itu juga mencari pemain berbakat di luar negeri. Emmanuel Fejokwu (West Ham United) dan Martim Ribeiro (Sporting Portugal) diharapkan datang ke Amsterdam.

Ajax berharap transfer Rijsenburg berhasil, karena musim ini dua pemain muda klub tersebut melakukan debutnya di klub rival abadi Feyenoord.

Robin van Persie membawa Ilai Grootfaam dan Jivayno Zinhagel, yang berusia enam belas tahun, ke lapangan dalam pertandingan VriendenLoterij Eredivisie.