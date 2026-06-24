Setelah sujud di Piala Dunia... Al-Da'ee meminta Yamal untuk pindah ke Al-Hilal

Talib Muhammad Al-Da’ei, legenda sepak bola Saudi, meminta pemain Spanyol Lamine Yamal, bintang Barcelona, untuk bermain bagi klub Al-Hilal dalam beberapa tahun mendatang.

Yamal mencetak gol pertamanya dalam sejarah Piala Dunia, yang membawa timnas Spanyol mengalahkan Arab Saudi dengan skor 4-0, Minggu lalu, di Stadion Mercedes-Benz di Atlanta, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup.

Setelah mencetak gol tersebut, bintang Barcelona itu merayakannya dengan bersujud, sebuah tindakan yang mendapat pujian dari Mohammed Al-Da’ei, yang menganggapnya sebagai pesan teragung yang ia sampaikan kepada dunia.

Al-Da’ei menulis dalam cuitan di akun pribadinya di platform “X”: “Memang benar kami merasa kecewa melihatmu mencetak gol ke gawang tim nasional kami, tetapi sujudmu kepada Allah adalah pesan teragung yang pernah dikirimkan ke dunia.”

Ia menambahkan: “Ini adalah ungkapan yang indah tentang iman, rasa syukur, dan kerendahan hati. Apa yang kamu tunjukkan itu pantas mendapatkan segala hormat dan penghargaan. Terima kasih, sang bintang dunia.”

Ia melanjutkan: “Kamu telah menyampaikan pesan yang jelas, yaitu bahwa agama kita yang lurus ini adalah agama cinta, toleransi, dan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-Nya. Sujudmu setelah mencetak gol adalah momen indah yang mencerminkan iman dan kerendahan hati.”

Dia melanjutkan: “Seberapa pun besar ketenarannya, sepak bola hanyalah kompetisi di lapangan, namun nilai-nilai dan moralitaslah yang benar-benar abadi dan menyatukan manusia. Semoga kamu sukses selalu, Lamine. Masa depan yang gemilang menantimu, dan pesanmu telah sampai ke seluruh dunia.”

Dia menyimpulkan: “Saya berharap suatu hari nanti bisa melihatmu di Liga Saudi, bersama sang pemimpin Asia dan klub terbesar di Asia; Al-Hilal. Terima kasih, sang bintang. Di mata saya, kamu adalah pemain terbaik di dunia, dan sebagai penggemar Barcelona, saya akan selalu menikmati menyaksikan keajaibanmu.”