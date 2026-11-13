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Timnas Tunisia kini berada dalam situasi yang sangat sulit, setelah awal yang buruk yang mereka alami dalam kualifikasi menuju turnamen Piala Afrika 2027 yang akan diselenggarakan oleh Kenya, Tanzania, dan Uganda pada tahun depan.

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Piala Afrika 2027 akan digelar di Kenya, Tanzania, dan Uganda, pada periode 19 Juni hingga 17 Juli tahun depan, dengan diikuti 24 tim, yang dipimpin oleh tiga tim tuan rumah.

Awal terburuk dalam kualifikasi Afrika

Timnas Tunisia kalah di kandang sendiri dari Libya dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam ini, dalam rangkaian laga pekan ketiga kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Kekalahan ini bukan sekadar hasil buruk baru bagi timnas Tunisia, melainkan mencatatkan angka-angka negatif yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah keikutsertaannya di kualifikasi benua, karena ini merupakan selisih kekalahan terbesar yang pernah dialaminya di kandang sendiri dalam kualifikasi Piala Afrika.

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Ini juga menjadi kali pertama timnas Tunisia tertinggal dengan selisih dua gol dalam sebuah pertandingan di kandangnya sendiri, sepanjang sejarah keikutsertaannya di kualifikasi turnamen ini, menandakan besarnya kejutan yang dialaminya menghadapi tetangganya, Libya.

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Pertandingan berikutnya LIB Africa Cup of Nations Qualification 11.00 TUN

Kekalahan ini sekaligus mengakhiri rangkaian yang berlangsung lebih dari 25 tahun, di mana timnas Tunisia tidak pernah kalah dengan selisih dua gol dalam kualifikasi Piala Afrika, karena kekalahan terakhirnya dengan hasil seperti ini kembali ke 24 Maret 2001, ketika kalah dari Maroko di ibu kota Rabat dengan skor 2-0.

Tunisia juga mencatatkan awal yang terburuk sepanjang sejarah keikutsertaannya di kualifikasi benua, setelah gagal meraih kemenangan sama sekali dalam tiga pertandingan pertamanya, untuk pertama kalinya, hanya puas dengan dua hasil imbang dan satu kekalahan, sehingga mengumpulkan dua poin saja dari total 9 poin yang mungkin diraih.

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Posisi timnas Tunisia di kualifikasi Piala Afrika

Dua poin timnas Tunisia menempatkannya di peringkat keempat Grup Delapan kualifikasi Afrika, dengan tersisa 3 pertandingan di babak kedua.

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Tunisia tertinggal dua poin di belakang timnas Uganda yang memuncaki klasemen, yang telah memainkan satu laga lebih sedikit, dan dengan selisih yang sama di belakang timnas Libya yang meraih kemenangan pertamanya dan melesat ke peringkat kedua.

Di sisi lain, timnas Tunisia memiliki poin yang sama dengan Botswana yang menempati peringkat ketiga di grup tersebut, sebelum laganya yang dinanti melawan Uganda, pada pekan ketiga, besok Sabtu.

Grp. H Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Libya LIB 3 1 1 1 4 3 +1 4 M K S 2 Uganda UGA 2 1 1 0 2 1 +1 4 M S 3 Botswana BWA 2 0 2 0 4 4 0 2 S S 4 Tunisia TUN 3 0 2 1 3 5 -2 2 K S S Babak Berikutnya

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Format kualifikasi Piala Afrika 2027

Secara umum, kualifikasi Piala Afrika terdiri dari 12 grup, di mana peraih peringkat pertama dan kedua lolos secara langsung ke putaran final.

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Namun, hal ini berbeda bagi grup yang menampung salah satu tim tuan rumah, di mana tim tuan rumah lolos bersama peraih poin tertinggi di grup tersebut.

Kondisi ini berlaku pada grup Tunisia, karena grup tersebut menampung timnas Uganda, salah satu dari tiga tim yang menjadi tuan rumah turnamen Afrika pada musim panas tahun depan.

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Ini berarti timnas Uganda sudah lolos ke Piala Afrika, sembari menanti tim yang meraih jumlah poin tertinggi di grup tersebut.

Bagaimana timnas Tunisia bisa lolos ke Piala Afrika?

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Situasi timnas Tunisia akan menjadi sangat rumit, apabila timnas Botswana berhasil mengalahkan Uganda, besok Sabtu, di mana poinnya akan naik menjadi 5 poin, dengan selisih 3 poin di depan Tunisia.

Ini berarti timnas Tunisia perlu memenangkan seluruh tiga pertandingannya yang tersisa di kualifikasi Piala Afrika, demi lolos ke putaran final.

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Tunisia akan kembali bertemu timnas Libya, pada Selasa mendatang, sebelum menghadapi Uganda dan Botswana pada Maret mendatang.

Apabila menang di ketiga pertandingan tersebut, timnas Tunisia akan mencapai 11 poin, yakni perolehan yang tidak akan bisa dilampaui tim lain mana pun, kecuali timnas Uganda, yang sudah lolos secara otomatis.

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Hanya timnas Botswana yang bisa mencapai perolehan tersebut, apabila menang atas Uganda dalam laga kandang dan tandang, lalu atas Libya, namun timnas Tunisia akan unggul atasnya berdasarkan selisih pertemuan langsung, apabila berhasil mengalahkannya pada pekan terakhir, terlebih karena pertandingan pertama berakhir dengan hasil imbang 2-2.