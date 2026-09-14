Legenda Al Hilal, Sami Al Jaber, tidak tinggal diam atas penghinaan terhadap bintang timnya. Beberapa jam setelah nyanyian menghina yang ditujukan kepada pemain Portugal, Ruben Neves, selama laga melawan Al Taawoun, bintang sepakbola Saudi ini memecah keheningan dengan pesan dukungan yang kuat, yang mengembalikan arah pada nilai-nilai sejati yang mewakili panorama olahraga Saudi.

Dalam sebuah pesan yang ia unggah melalui akun resminya di situs "Instagram", Al Jaber menyampaikan kata-kata langsung kepada gelandang Al Hilal tersebut, menegaskan pentingnya kehadiran pemain berkelas seperti dirinya di sepakbola Saudi, serta menekankan bahwa apa yang menimpanya adalah tindakan individu yang tidak mencerminkan gambaran yang sebenarnya.

Al Jaber menekankan dalam pesannya bahwa rakyat Saudi bangga dengan nilai-nilai penghormatan dan kemurahan dalam menjamu tamu sebagai prinsip yang kokoh dalam agama dan budaya Saudi, dan bukan sekadar slogan, melainkan sebuah cara hidup yang tampak dalam penyambutan setiap orang yang memilih Kerajaan sebagai tanah airnya. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai ini jauh melampaui batas-batas persaingan olahraga dan fanatisme sesaat di dalam tribun.

Mantan bintang Al Hilal itu menegaskan bahwa tindakan yang dialami Neves sama sekali tidak mewakili nilai-nilai Saudi dalam bentuk apa pun, seraya menekankan bahwa pemain Portugal tersebut memiliki tempat khusus dan istimewa di hati para suporter Saudi, yang menghargai kontribusi dan komitmennya sejak hari pertama kedatangannya.

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Al Jaber mengakhiri pesannya dengan pesan penenang, mengungkapkan harapannya agar Neves menyadari betapa besar sambutan yang ia terima sejak kedatangannya ke Kerajaan, serta seberapa besar perasaan para suporter akan rasa memilikinya yang sejati terhadap masyarakat olahraga Saudi, seraya menegaskan bahwa apa yang terjadi hanyalah awan yang berlalu yang tidak mungkin menghapus hubungan saling menghormati yang telah dibangun selama dua musim penuh kegemilangan dan kesetiaan.

https://www.instagram.com/samialjaber/?hl=ar