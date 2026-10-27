Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Setelah Somerville dan Martinelli, keputusan Inzaghi membuat Al Hilal kehilangan 3 bintang melawan Al Shamal

Al-Shamal vs Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Champions League Elite
S. Inzaghi
S. Milinkovic-Savic
R. Neves
M. Mahzari
G. Martinelli
C. Summerville
Qatar
Arab Saudi
Italia
Serbia
Portugal
Brasil
Belanda

Pelatih Italia itu membuat kejutan bagi suporter "sang pemimpin"

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menukangi klub Al Hilal Saudi, cenderung mencoret 3 bintang dari daftar pemain untuk laga melawan Al Shamal Qatar dalam ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Shamal, hari Selasa ini, di Stadion Al Bayt di Al Khor, pada pekan ketiga fase liga kompetisi Asia tersebut.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebut bahwa Inzaghi cenderung mencoret gelandang asal Portugal Ruben Neves dan bek kanan asal Saudi Mohammed Mahzari dari daftar pemain, guna mengistirahatkan keduanya dalam rangka rotasi pemain.

Al Hilal menanti laga berat baru di Liga Roshn usai menghadapi Al Shamal, yakni menjamu Al Fateh, hari Sabtu mendatang, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan kedua belas kompetisi tersebut.

Neves tidak akan menjadi satu-satunya pemain yang absen di lini tengah menghadapi Al Shamal, karena ia mungkin ditemani pemain asal Serbia Sergej Milinkovic-Savic, yang keikutsertaannya dalam laga ini diragukan di tengah ketidakpastian kesiapannya.

Dengan demikian jumlah pemain Al Hilal yang absen menghadapi klub Qatar itu akan bertambah menjadi 5, karena winger asal Brasil Gabriel Martinelli juga absen akibat cedera yang dialaminya saat kemenangan 3-2 atas Al Qadsiah, Jumat lalu, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Winger asal Belanda Crysencio Summerville juga absen karena menjalani larangan bermain 3 laga dari Konfederasi Sepak Bola Asia, akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Al Gharafa Qatar pada pekan pertama fase liga.

Al Hilal memasuki laga ini dengan menempati peringkat keempat klasemen Grup Barat dengan raihan 6 poin dari dua kemenangan, sementara Al Shamal menduduki peringkat kesebelas dengan raihan dua poin dari dua kali imbang.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google