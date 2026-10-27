Setelah Somerville dan Martinelli, keputusan Inzaghi membuat Al Hilal kehilangan 3 bintang melawan Al Shamal

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menukangi klub Al Hilal Saudi, cenderung mencoret 3 bintang dari daftar pemain untuk laga melawan Al Shamal Qatar dalam ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Shamal, hari Selasa ini, di Stadion Al Bayt di Al Khor, pada pekan ketiga fase liga kompetisi Asia tersebut.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebut bahwa Inzaghi cenderung mencoret gelandang asal Portugal Ruben Neves dan bek kanan asal Saudi Mohammed Mahzari dari daftar pemain, guna mengistirahatkan keduanya dalam rangka rotasi pemain.

Al Hilal menanti laga berat baru di Liga Roshn usai menghadapi Al Shamal, yakni menjamu Al Fateh, hari Sabtu mendatang, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan kedua belas kompetisi tersebut.

Pertandingan berikutnya ALS AFC Champions League Elite 14.15 HIL

Neves tidak akan menjadi satu-satunya pemain yang absen di lini tengah menghadapi Al Shamal, karena ia mungkin ditemani pemain asal Serbia Sergej Milinkovic-Savic, yang keikutsertaannya dalam laga ini diragukan di tengah ketidakpastian kesiapannya.

Dengan demikian jumlah pemain Al Hilal yang absen menghadapi klub Qatar itu akan bertambah menjadi 5, karena winger asal Brasil Gabriel Martinelli juga absen akibat cedera yang dialaminya saat kemenangan 3-2 atas Al Qadsiah, Jumat lalu, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Winger asal Belanda Crysencio Summerville juga absen karena menjalani larangan bermain 3 laga dari Konfederasi Sepak Bola Asia, akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Al Gharafa Qatar pada pekan pertama fase liga.

Al Hilal memasuki laga ini dengan menempati peringkat keempat klasemen Grup Barat dengan raihan 6 poin dari dua kemenangan, sementara Al Shamal menduduki peringkat kesebelas dengan raihan dua poin dari dua kali imbang.