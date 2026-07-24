Klub Al Hilal terlibat dalam persaingan dengan Al Qadisiyah untuk merekrut salah satu talenta paling menonjol di Liga Roshn Saudi, tepat setelah merampungkan perekrutan winger asal Belanda, Crysencio Summerville, secara resmi.

Al Hilal mengumumkan, pada hari Jumat ini, kesepakatannya dengan Summerville yang datang dari West Ham United, dengan kontrak yang membentang selama 4 tahun mendatang dan berakhir pada 2030.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa Al Hilal sudah mulai memikirkan transfer baru, setelah kesepakatan dengan Summerville, tepatnya Ahmed Al Sayahi, gelandang muda klub Al Riyadh.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa klub Al Qadisiyah sudah sangat dekat untuk merekrut Al Sayahi, sebelum Al Hilal turun tangan pada saat-saat terakhir dan menjadi pesaing dalam transfer tersebut.

Al Riyadh sebelumnya telah menolak tawaran pertama dari Al Qadisiyah, karena nilai kompensasi finansial yang rendah, sehingga klub asal wilayah timur itu memutuskan untuk menaikkan nilai kompensasi finansial, dengan turut menyertakan rekan setimnya yang lain, Sultan Haroun.

Menurut jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri, gelandang berusia 21 tahun itu juga menarik minat sejumlah klub Eropa, sebagai salah satu talenta yang sedang menanjak pesat di Liga Roshn.

Meski usianya masih muda, Al Sayahi telah tampil bersama tim utama klub Al Riyadh dalam 19 pertandingan sepanjang musim lalu di Liga Saudi, yang selama itu ia tidak berhasil mencetak maupun menciptakan gol apa pun.

Perlu diingat bahwa Al Hilal telah menuntaskan 6 transfer selama periode bursa transfer musim panas saat ini hingga kini, dipimpin oleh Summerville, di samping Mohammed Al Owais, Sabri Dahel, Abdullah Al Anzi, Mohammed Al Sarnouk, dan Nawaf Al Habashi.