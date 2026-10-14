Komite Kompetisi Federasi Sepak Bola Spanyol memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diterima bek Prancis Real Madrid, Ibrahima Konate, saat menghadapi Villarreal, setelah menerima banding yang diajukan Los Blancos. Dengan begitu, sang pemain kini jauh dari ancaman skorsing menjelang El Clasico yang dinanti melawan Barcelona.

Konate sebelumnya telah mengumpulkan empat kartu kuning pada musim ini, yang membuatnya berada di bawah ancaman absen dari laga kontra Barcelona jika menerima satu peringatan lagi pada pertandingan Real Madrid berikutnya melawan Sevilla, yang dijadwalkan berlangsung Minggu.

Setelah keputusan pembatalan kartu tersebut, koleksi kartu kuning bek Prancis itu turun menjadi tiga, sehingga status disiplinernya menjadi lebih aman menjelang laga besar tersebut.

Komite Kompetisi ungkap alasan keputusan

Menurut surat kabar "Marca", komite menjelaskan bahwa Konate menerima kartu kuning pada menit ke-81 pertandingan melawan Villarreal, setelah wasit menilai ia menjatuhkan salah satu pemain lawan ketika berebut bola sehingga menghentikan serangan yang menjanjikan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Namun Komite Kompetisi, setelah meninjau keberatan Real Madrid dan potongan-potongan video yang diserahkan klub untuk mendukung argumennya, menyimpulkan adanya kesalahan material yang jelas dalam penggambaran insiden yang berujung pada peringatan terhadap pemain tersebut.

Dalam pertimbangan keputusan itu disebutkan bahwa peninjauan rekaman menunjukkan tidak adanya kontak antara Konate dan pemain lawan, hal yang bertentangan dengan dasar yang digunakan wasit saat mengeluarkan kartu kuning.

Berdasarkan hal tersebut, komite memutuskan menerima banding Real Madrid dan membatalkan peringatan itu, sebuah langkah yang memberi bek Prancis tersebut kesempatan tampil melawan Sevilla tanpa kekhawatiran absen dari El Clasico karena akumulasi kartu.

Keputusan ini datang di saat komite mengumumkan hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan bagi bintang Real Madrid, Vinicius Junior, yang berarti ia akan absen dari laga El Clasico.