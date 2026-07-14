Setelah skandal Piala Dunia... Pemerintah Senegal mengambil tindakan dengan mengeluarkan keputusan darurat

Tak ada satu hari pun berlalu tanpa ada gejolak baru di dunia olahraga Senegal; sejak timnas “Singa Teranga” tersingkir oleh Belgia di babak 32 besar Piala Dunia 2026, sepak bola Senegal tengah mengalami krisis yang parah dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Berbagai isu kontroversial terus bermunculan di tengah situasi yang kacau, mulai dari tuduhan pelecehan seksual, pemecatan pelatih Babi Thiaw, campur tangan terang-terangan dalam urusan federasi, hingga dugaan seputar dokter tim nasional yang diduga berpraktik sebagai dokter kandungan, dalam daftar panjang skandal yang tak kunjung berakhir.

Dalam perkembangan resmi yang cepat pada hari Selasa ini, sehari setelah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Ketua Federasi Sepak Bola Senegal, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengeluarkan perintah tegas kepada badan pengatur sepak bola di negara tersebut untuk segera menghentikan semua kegiatan dan penampilan di media, seraya menyerukan perlunya menunjukkan “tanggung jawab bersama” menyusul penampilan tim nasional yang mengecewakan di ajang Piala Dunia, menurut laporan situs “Foot Mercato”.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Senegal disebutkan: "Kementerian ini memantau dengan cermat perdebatan-perdebatan terbaru dan pernyataan-pernyataan publik yang muncul setelah partisipasi tim nasional kami di Piala Dunia. Demi menjaga ketertiban umum dan memastikan penghormatan terhadap lembaga-lembaga negara, Kementerian memerintahkan Federasi Sepak Bola Senegal untuk segera menghentikan semua pernyataan, siaran pers, dan penampilan di media yang terkait dengan peristiwa ini."

Kementerian tersebut menambahkan alasan di balik tindakan tegas ini: “Langkah ini bertujuan untuk mengakhiri perdebatan yang tidak produktif yang kini telah sangat merusak citra dan reputasi negara kami di kancah internasional. Negara memandang tanggung jawabnya dengan sangat serius, dan berkomitmen untuk mengungkap secara menyeluruh semua detail partisipasi ini.”

Kementerian menegaskan dalam pernyataannya bahwa akan ada proses penyelidikan dan evaluasi yang berjalan sesuai prosedur hukum, dengan menyatakan: “Akan dilakukan tinjauan resmi yang komprehensif dan cermat untuk mengevaluasi partisipasi ini, dan evaluasi tersebut akan dilakukan dengan mematuhi ketat prosedur yang berlaku serta dengan keseriusan dan ketegasan yang tinggi.”

Kementerian Pemuda dan Olahraga Senegal mengakhiri pernyataannya dengan seruan kepada semua pihak: “Selama masa transisi ini, Kementerian mengajak semua pihak dan pemangku kepentingan untuk tetap tenang, bertindak secara bertanggung jawab, serta menunjukkan penghormatan mutlak terhadap martabat manusia dan prinsip-prinsip supremasi hukum.”