Mykhailo Mudryk berupaya mengembalikan performanya bersama Chelsea, setelah kembali ke lapangan menyusul pengurangan hukuman larangan bermain yang semula selama 4 tahun akibat penggunaan doping.

Mudryk saat ini berada di Hong Kong dalam rangka pemusatan latihan Chelsea sebagai persiapan menghadapi musim baru, namun pemain internasional Ukraina (28 pertandingan internasional) itu mungkin mengincar kepindahan ke klub lain selama satu musim.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa Strasbourg - klub yang berada di bawah grup kepemilikan yang sama dengan Chelsea - menunjukkan ketertarikan untuk merekrut mantan pemain Shakhtar Donetsk itu dengan status pinjaman selama satu musim.

Ketika ditanya soal masa depan pemainnya yang berusia 25 tahun itu, pelatih Chelsea, Xabi Alonso, pertama-tama membahas soal pengintegrasian kembali sang winger ke dalam tim.

Ia menjelaskan dalam konferensi pers: "Semuanya terjadi dengan sangat cepat, jadi hal terpenting bagi kami adalah fokus kepadanya, dan memastikan ia merasa kembali menyatu dengan dinamika grup, serta bahwa ia adalah bagian tak terpisahkan dari tim".

Ia kemudian membiarkan masa depan sang pemain di Stamford Bridge tetap tak jelas, dengan menambahkan: "Kami perlu mengevaluasi situasinya, tetapi ada satu hal yang pasti, ini adalah kasus khusus, dan kami harus memahaminya".

Sebagai catatan, kontrak Mudryk dengan Chelsea berakhir pada tahun 2031, dan ia absen selama sekitar 20 bulan akibat hukuman larangan bermain.