Setelah skandal bersejarah... Rapat darurat Federasi Sepak Bola Tunisia

Federasi Sepak Bola Tunisia akan menggelar rapat darurat pada Minggu malam di markas “El-Nisour de Carthage” di Meksiko; untuk membahas dampak tersingkirnya tim nasional Tunisia dari Piala Dunia 2026 setelah mengalami dua kekalahan telak dari Swedia (5-1) dan Jepang (0-4).

Stasiun radio Tunisia “Mosaïque” melaporkan bahwa rapat tersebut digelar di tengah tekanan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menuntut pengunduran diri pengurus federasi saat ini yang dipimpin oleh Moez Nasser, serta menimpakan tanggung jawab atas serangkaian kegagalan berturut-turut yang menimpa sepak bola Tunisia kepadanya.

Timnas Tunisia kalah di babak pertama dari Swedia dengan skor 5-1, sebelum menerima pukulan telak dari Jepang dengan skor 4-0 di babak kedua, sehingga harus tersingkir dari turnamen pada fase grup tanpa meraih satu poin pun.

Sumber-sumber tersebut belum mengungkapkan rincian keputusan yang akan diambil, namun para pengamat memperkirakan akan ada langkah-langkah tegas di tengah kemarahan publik yang menuntut dimulainya babak baru melalui pemilihan federasi baru dan peluncuran proyek reformasi menyeluruh untuk menyelamatkan sepak bola Tunisia.

Al-Nasser, yang terpilih pada Januari 2025, bertanggung jawab atas tiga kegagalan berturut-turut: tersingkir dini dari Piala Arab 2025, tersingkir di babak 16 besar Piala Afrika 2025, dan kemudian tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia 2026 setelah hanya dua putaran, yang merupakan penampilan terburuk Tunisia dalam sejarah turnamen tersebut.