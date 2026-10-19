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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Setelah Sinar Terang Diomande, Mourinho Umumkan Situasi Vinicius Menjelang Laga Kontra Leipzig

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Champions League
J. Mourinho
Vinicius Junior
Y. Diomande
Spanyol
Jerman
Portugal
Brasil
Côte d’Ivoire

"Dia dalam kondisi fisik yang sempurna"

Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, mengungkapkan situasi pemain Los Blancos asal Brasil, Vinicius Junior, terkait keikutsertaannya dalam laga menghadapi Leipzig.

Real Madrid akan berhadapan dengan Leipzig pada hari Rabu mendatang, dalam pekan ketiga fase liga di ajang Liga Champions Eropa.

Vinicius absen dalam laga Real Madrid kontra Sevilla pada hari Minggu kemarin karena sanksi larangan bermain, dan ia masih akan absen dalam 3 pertandingan lainnya di LaLiga.

Mourinho pun ditanya, usai kemenangan besar 4-1 atas Sevilla, mengenai situasi Vinicius, terutama setelah penampilan gemilang Diomande dalam laga kemarin.

Mourinhoberkata kepada para jurnalis: "Saya tidak suka melakukan hal-hal dengan cara seperti ini, tetapi ini adalah kondisi yang terpaksa dijalani. Pada hari Rabu, dia akan masuk dalam susunan pemain inti. Liga Champions Eropa adalah kesempatan untuk menjaga antusiasmenya tetap tinggi, sehingga dia tidak hanya berlatih, tetapi juga mendapatkan kesiapan bermain."


Ia melanjutkan: "Dia dalam kondisi fisik yang sangat baik, dan karena dia tidak bermain hari ini (melawan Sevilla), dia bekerja keras untuk kebugaran fisiknya. Saya berharap yang terbaik untuknya karena dia layak mendapatkannya. Kami membutuhkan dia."

Ia menutup: "Leipzig bukanlah tim yang menampilkan performa buruk kemarin di Munich (kalah 1-6 dari Bayern). Mereka adalah lawan yang sama sekali berbeda."

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