Setelah Silva dan Stones, Man City juga mengucapkan selamat tinggal kepada pemain yang telah tampil dalam 136 pertandingan untuk klub tersebut

Manuel Akanji akan resmi meninggalkan Manchester City. Pemain asal Swiss itu akan bergabung dengan Inter dengan biaya transfer sebesar lima belas juta euro, demikian dilaporkan Fabrizio Romano.

Akanji telah bermain untuk klub Italia tersebut dengan status pinjaman musim ini. Bek tersebut tampil sangat mengesankan dan kini resmi direkrut oleh Inter.

Akanji telah bermain di hampir semua pertandingan sejauh ini. Ia tampil dalam 31 pertandingan liga, di mana ia berhasil mencetak dua gol.

Pemain yang telah 79 kali membela timnas Swiss ini meninggalkan Etihad Stadium setelah 136 pertandingan resmi. Bersama Manchester City, ia memenangkan Liga Premier (dua kali), Liga Champions, dan Piala FA.

Bek berusia 30 tahun ini bukanlah satu-satunya pemain yang meninggalkan Manchester City musim panas ini. John Stones dan Bernardo Silva juga telah mengumumkan kepergian mereka.