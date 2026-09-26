Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, mengejutkan semua pihak dengan pernyataannya mengenai alasan penggantian sang kapten Mohamed Salah dalam pertandingan melawan Angola pada kualifikasi Piala Afrika 2027.

Timnas Mesir kehilangan dua poin setelah bermain imbang 0-0 melawan tamunya Angola, pada Jumat malam kemarin dalam laga pertama kualifikasi Afrika.

Hossam Hassan memutuskan mengganti Salah setelah satu jam laga berjalan, yang memicu perdebatan tentang kemungkinan ia mengalami cedera.

Ketika ditanya soal alasan pergantian ini dalam konferensi pers, ia menjawab, "Penggantian Salah dilakukan karena pertimbangan taktis sesuai dengan kebutuhan dan jalannya pertandingan, dan pemain itu tidak cedera."

Pernyataan Hassan tentang Salah muncul setelah ia mengkritik Mohamed El Shenawy, penjaga gawang Mesir, dalam konferensi pers yang mendahului pertandingan.

Hassan berkata, "Mohamed El Shenawy pada suatu periode boleh dibilang sudah habis, dan tidak bermain bersama klubnya, namun demikian ia kembali ke levelnya melalui timnas Mesir. Bukan hanya dia, tetapi juga pemain lainnya."

Grup kedua kualifikasi Piala Afrika 2027 dihuni oleh timnas Mesir, Angola, Malawi, dan Sudan Selatan.

Timnas Mesir akan menghadapi Sudan Selatan pada laga kedua kualifikasi, Selasa mendatang.

Mesir juga akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Afrika Selatan, sebelum berakhirnya jeda internasional saat ini, pada Minggu 4 Oktober mendatang di Stadion Kairo.