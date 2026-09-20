Pablo Gonzalez Fuertes, pakar wasit di radio "Marca", menanggapi pernyataan Jose Mourinho usai derbi Madrid, setelah pelatih Real Madrid itu melontarkan kritik tajam kepada wasit Miguel Angel Ortiz Arias, dan wasit teknologi video Trujillo Suarez, di samping komite teknis wasit, menyusul kekalahan timnya dari Atletico Madrid dengan skor 2-1.

Mourinho sebelumnya menyoroti dua momen kepemimpinan wasit yang membuatnya keberatan saat tampil di program "Marcador", dan berkata: "Kisah pertandingan ada di sini", merujuk pada keyakinannya bahwa kedua insiden itu layak berujung kartu merah bagi pemain Atletico Madrid.

Pelatih asal Portugal itu juga meragukan kemampuan Ortiz Arias dalam memimpin laga sebesar derbi ibu kota, dengan berkata: "Bukan karena dia wasit hebat. Pria malang itu tidak sanggup menahan tekanan".

Mourinho melontarkan kritik serupa kepada Trujillo Suarez, wasit teknologi video, sebelum mengkritik komite teknis wasit karena memilih keduanya untuk memimpin pertandingan, dan berkata: "Betapa malangnya wasit ini, kurang berpengalaman dan tak punya kelas untuk memimpin laga derbi. Selamat untuk komite penunjukan wasit".

Fuertes menyoroti cara Mourinho menyusun kritiknya, dengan menjelaskan bahwa setiap pelatih atau tokoh dalam sepak bola berhak menyampaikan pendapatnya tentang keputusan wasit, tetapi ia menilai bahwa penyampaian pendapat itu tidak perlu menggunakan ungkapan yang bermakna negatif terhadap para wasit.

Pakar wasit di "Marca" itu berkata: "Setiap pelatih atau tokoh sepak bola punya pendapatnya, dan itu adalah pendapat yang dihormati seperti pendapat lainnya. Dan saya rasa tidak perlu menggunakan bahasa yang bermakna negatif".

Fuertes menegaskan bahwa perdebatan seputar keputusan wasit bisa dibahas secara wajar, tetapi ia membedakan antara mengkritik keputusan itu sendiri dan cara kritik itu diarahkan kepada wasit atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kepemimpinan wasit.

Terkait pihak yang seharusnya menanggapi pernyataan Mourinho, Fuertes menunjukkan bahwa para penanggung jawab sistem perwasitan adalah pihak yang berkepentingan untuk merespons kritik ini, sebelum menambahkan: "Saya rasa mereka seharusnya merespons, tetapi mereka tidak akan melakukannya".

Pernyataan Fuertes muncul menyusul derbi yang diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit yang luas, terutama seputar tidak diusirnya Cuti Romero dan Kang In Lee pada babak pertama, sebelum Dean Huijsen menerima kartu merah pada babak kedua setelah intervensi teknologi video.