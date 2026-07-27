Artis asal Spanyol, Ana Mena, dengan tegas membantah adanya hubungan asmara dengan penyerang Barcelona, Ferran Torres—pemenang Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Spanyol—seraya menyebut laporan tersebut sebagai "omong kosong" dan "konyol" setelah keduanya terlihat bersama dalam perayaan kemenangan Spanyol di Piala Dunia.

Penyanyi tersebut langsung bersikap tegas saat tiba di Bandara Adolfo Suárez Madrid-Barajas pada hari Minggu. Sejak awal, ia membantah semua yang telah dikatakan tentang dirinya dalam beberapa hari terakhir, terutama dugaan hubungan dengan penyerang Barcelona tersebut, sambil berkata kepada para jurnalis yang berkumpul: “Ini omong kosong, demi Tuhan. Ini benar-benar konyol.”

Kaos nomor 7 memicu kontroversi

Laporan media mengaitkan Mena dan Torres setelah keduanya terlihat bersama dalam perayaan di Cibeles yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, dan kembali terlihat di sebuah pesta pribadi di salah satu klub malam paling terkenal di ibu kota Spanyol. Gosip tersebut semakin memanas ketika Mena muncul mengenakan kaos bernomor 7, nomor yang dipakai Torres saat membela tim nasional Spanyol.

Ketika ditanya mengapa ia mengenakan kaos itu di perayaan Cibeles, Mena menjawab dengan lugas: “Yah, ini kaos yang mereka berikan kepada saya, saya tidak tahu,” sebuah upaya untuk menghentikan spekulasi tersebut.

Tidak ada yang istimewa

Aktris tersebut mengakui bahwa ia telah bertemu dengan penyerang Barcelona itu selama perayaan tim nasional, namun menegaskan bahwa pertemuan itu tidak berbeda dengan pertemuannya dengan pemain-pemain lainnya. “Ada banyak orang di sana, dan saya berbicara dengan banyak di antaranya,” katanya, menegaskan bahwa pertemuannya dengan Torres hanyalah momen sekilas di tengah kemeriahan perayaan yang lebih luas.

Mena, yang pernah menjalin hubungan dengan aktor Óscar Casas, tidak menyembunyikan rasa kesalnya terhadap keributan media ini. Apa yang dikatakan tentang dirinya “sungguh konyol,” ulangnya, dengan tekad untuk mengakhiri spekulasi yang beredar selama beberapa hari terakhir.

Ingatlah, Torres adalah salah satu bintang dalam perayaan Piala Dunia Spanyol. Ia mencetak satu-satunya gol di final melawan Argentina, yang dimenangkan Spanyol dengan skor 1-0 setelah perpanjangan waktu, sehingga Spanyol meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka.