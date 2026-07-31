Klub Inggris, Newcastle United, secara resmi mengumumkan pengunduran diri Eddie Howe dari jabatannya sebagai manajer tim, sehingga pria berusia 48 tahun itu meninggalkan bangku cadangan "St James' Park" setelah hampir lima tahun memimpin sektor teknis.

Pengunduran diri tersebut datang menyusul musim yang mengecewakan, di mana tim mengakhiri kompetisi Liga Premier Inggris di peringkat kedua belas. Howe sebelumnya telah membawa "The Magpies" lolos ke Liga Champions Eropa dalam dua kesempatan, di samping meraih gelar Piala Liga Inggris pada musim (2024-2025).

Dalam komentar pertamanya seusai kepergian tersebut, Howe mengatakan sebagaimana dikutip situs "BBC": "Setelah melalui masa perenungan pribadi, saya memutuskan bahwa inilah saat yang tepat bagi saya untuk meninggalkan jabatan saya."

Ia menambahkan: "Setelah hampir lima tahun mempersembahkan hidup, hati, dan jiwa saya untuk klub dengan energi yang tak pernah berhenti, saya merasa demi kepentingan saya dan kepentingan klub untuk mundur, memulihkan kembali energi saya, dan mengambil waktu istirahat. Meskipun keputusan ini sangat sulit diambil, saya tahu jauh di lubuk hati bahwa ini adalah keputusan yang tepat, dan menjadi manajer Newcastle United merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya."

Newcastle menegaskan bahwa proses perekrutan pelatih baru telah mencapai tahap lanjutan, di tengah kandidat kuat pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, untuk memenangkan posisi tersebut. Kepergian Howe juga akan diikuti oleh staf kepelatihan pendampingnya yang terdiri dari Jason Tindall, Graham Jones, Stephen Purches, dan Simon Weatherstone, ditambah Dan Hodges, kepala departemen performa fisik klub.

Howe sebelumnya mengemban tugas ini pada November 2021, dan berhasil membawa tim finis di peringkat kesebelas pada musim pertamanya, sebelum meraih lompatan kualitatif dengan lolos ke Liga Champions pada musim (2022-2023) dan musim (2024-2025), di samping mempersembahkan gelar besar domestik pertama klub dalam 70 tahun terakhir.

Meskipun tim mencapai babak enam belas besar Liga Champions musim lalu sebelum tersingkir di hadapan Barcelona, penurunan hasil di kompetisi domestik dan menelan 17 kekalahan di liga membuat tim gagal mengamankan tempat ke Eropa untuk musim mendatang.

Howe menutup pernyataannya dengan berbicara tentang kenangannya bersama klub, katanya: "Ada banyak momen luar biasa selama periode keberadaan kami di sini; mulai dari perjuangan lolos dari degradasi pada musim pertama kami, hingga malam-malam bersejarah yang tak terlupakan di St James' Park pada Liga Champions Eropa tak lama setelah itu. Perkembangannya berlangsung cepat, semua orang bersatu padu hingga kami menjadi kekuatan yang menakutkan, dan itu semua adalah kenangan yang akan saya hargai sepanjang sisa hidup saya."