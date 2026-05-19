Setelah satu musim, pembelian bintang ini dianggap sebagai masalah paling pelik yang dihadapi Feyenoord

Sem Steijn mungkin saja sedang menjalani minggu-minggu terakhirnya bersama Feyenoord, demikian dilaporkan oleh Het Algemeen Dagblad. Klub asal Rotterdam itu mempertimbangkan untuk menjualnya jika ada tawaran yang masuk.

Steijn didatangkan dari FC Twente musim panas lalu dengan biaya sepuluh juta euro. Gelandang berusia 24 tahun ini memulai petualangannya di Rotterdam dengan gemilang, namun kemudian terhambat oleh cedera.

Steijn telah bermain dalam 28 pertandingan musim ini bersama Feyenoord. Kapten tim ini telah mencetak tujuh gol dan memberikan empat assist untuk klub.

AD kini menyebutnya sebagai ‘masalah utama dan topik pembicaraan’. “Jika kepergiannya ternyata menjadi skenario terbaik bagi kedua belah pihak, Feyenoord akan mengalami kerugian atas pemain tersebut. Untuk sekadar duduk di bangku cadangan, dia terlalu mahal,” tulis media tersebut mengenai Steijn.

Selain itu, sepertinya semua gelandang akan tetap bertahan di Feyenoord. Terutama Oussama Targhalline dan Luciano Valente yang dianggap sebagai bagian penting dari masa depan tim.

AD juga memiliki informasi mengenai Jakub Moder. Pemain asal Polandia ini sering mengalami cedera sejak kedatangannya ke De Kuip, namun Van Persie memiliki ‘keyakinan yang besar’ padanya.