Artis Spanyol Ana Mena secara tegas membantah adanya hubungan asmara antara dirinya dan penyerang Barcelona Ferran Torres, juara Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol, seraya menyebut laporan yang membicarakan hubungan di antara keduanya sebagai "omong kosong" dan "konyol", setelah keduanya terlihat bersama dalam perayaan kemenangan timnas Spanyol di Piala Dunia.

Menurut pernyataan yang disampaikan Mena saat tiba di Bandara Adolfo Suárez Madrid-Barajas kemarin, Minggu, sang penyanyi sejak awal menyerang semua yang dikatakan tentang dirinya dalam beberapa hari terakhir, terutama hubungannya yang diduga dengan penyerang Barcelona itu, dengan berkata kepada para jurnalis yang hadir: "Ini omong kosong, demi Tuhan.. sungguh konyol."

Jersey nomor 7 memicu polemik

Laporan-laporan media sebelumnya mengaitkan Mena dan Torres, setelah keduanya terlihat bersama dalam perayaan Cibeles yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, serta dalam sebuah pesta pribadi yang digelar di salah satu klub malam paling terkenal di ibu kota Spanyol, terutama setelah Mena tampil mengenakan jersey nomor 7, nomor yang dikenakan Torres bersama timnas Spanyol.

Ketika ditanya alasan mengenakan jersey nomor 7 di perayaan Cibeles, Mena menjawab dengan jelas: "Yah, itu jersey yang mereka berikan kepada saya, saya tidak tahu", dalam upaya mengakhiri spekulasi yang dipicu oleh penampilannya dengan jersey tersebut.

Tidak ada yang istimewa

Sang aktris tidak ragu mengakui bahwa dirinya bertemu dengan penyerang Barcelona itu selama perayaan timnas Spanyol, namun ia menegaskan bahwa hal itu tidak berbeda dengan apa yang terjadi antara dirinya dan para pemain lain, dengan berkata: "Ada banyak orang, dan saya berbicara dengan banyak dari mereka", sebagai isyarat yang jelas bahwa pertemuannya dengan Torres tak lebih dari sekadar pertemuan sekilas dalam rangkaian perayaan umum.

Mena, mantan kekasih aktor Óscar Casas, mengungkapkan ketidaksenangannya atas semua hiruk-pikuk media ini, seraya menegaskan bahwa apa yang dikatakan tentang dirinya "sungguh konyol", dalam upaya mengakhiri spekulasi yang dipicu oleh media Spanyol selama beberapa hari terakhir.

Perlu diketahui bahwa Ferran Torres adalah salah satu bintang perayaan kemenangan timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, setelah ia mencetak satu-satunya gol kemenangan dalam laga final melawan Argentina (1-0) di masa perpanjangan waktu, sehingga mempersembahkan gelar dunia kedua bagi Spanyol dalam sejarahnya.