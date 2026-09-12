Satu-satunya pemain profesional yang membela Timnas Arab Saudi kini mendekati kepastian absen bersama skuad pada turnamen Piala Teluk Arab mendatang, "Khaleeji 27".

Edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab akan bergulir di Kota Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, pada 23 September mendatang, dan berlangsung hingga 6 Oktober berikutnya.

Surat kabar Saudi "Al-Riyadiyah" memprediksi absennya Saud Abdulhamid, bek Lens, dari daftar skuad Arab Saudi, akibat cedera yang dialaminya bersama klub Prancis tersebut baru-baru ini.

Abdulhamid absen membela Lens dalam 3 pertandingan terakhir, di ajang Liga Prancis dan Liga Champions Eropa, karena mengalami penggumpalan darah pada otot paha.

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Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa bek Saudi itu membutuhkan waktu antara 10 hingga 14 hari untuk pulih dari cedera tersebut, sehingga mengurangi kemungkinan keikutsertaannya dalam turnamen yang akan bergulir 10 hari lagi.

Dengan demikian, pelatih asal Yunani, Georgios Donis, direktur teknik Timnas Arab Saudi, harus mulai mencari pengganti baru untuk mengisi posisi bek kanan selama turnamen berlangsung.

Abdulhamid akan menjadi korban cedera terbaru di turnamen Khaleeji 27, setelah sebelumnya cedera juga menjadi penyebab absennya sang kapten Salem Al-Dawsari, bintang Al-Hilal, dari turnamen ini, di mana ia belum bermain dalam satu pertandingan pun sejak awal musim ini.

Timnas Arab Saudi mengarungi turnamen Teluk ini dengan target merebutnya kembali, setelah puasa gelar selama 23 tahun, saat mereka terakhir kali menjuarainya pada 2003.

Arab Saudi berada di Grup A yang juga dihuni oleh timnas Irak, Oman, dan Kuwait, di mana peraih peringkat pertama dan kedua akan lolos ke babak semifinal.