Setelah Salah, Besiktas mendekati kesepakatan untuk merekrut bintang Al Hilal Saudi

Tampaknya Besiktas asal Turki tidak berniat cukup puas dengan satu kesepakatan menggemparkan saja selama bursa transfer musim panas, setelah mendekati kesepakatan dengan salah satu bintang Al Hilal Saudi, dalam langkah yang mungkin memberinya salah satu lini serang terkuat pada musim mendatang.

Laporan pers sebelumnya telah memastikan bahwa Besiktas mencapai kesepakatan dengan bintang Mesir Mohamed Salah, mantan pemain Liverpool, dengan kontrak yang berlangsung selama satu musim dengan gaji mencapai 12 juta euro, disertai adanya klausul yang memungkinkan perpanjangan kontrak untuk satu musim tambahan.

Menurut jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri, klub Turki tersebut kini juga mendekati kesepakatan dengan pemain Uruguay Darwin Nunez, penyerang Al Hilal Saudi, untuk bergabung ke skuadnya dengan status pinjaman hingga akhir musim.

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Laporan tersebut menyebutkan bahwa negosiasi antara semua pihak mengalami kemajuan besar dalam beberapa jam terakhir, dan bahwa kesepakatan final menjadi lebih dekat dari sebelumnya, di tengah keinginan pemain untuk kembali ke lapangan-lapangan Eropa.

Nunez sebelumnya telah bergabung dengan Al Hilal selama periode transfer lalu, namun pengalamannya bersama "Sang Pemimpin" tidak berjalan seperti yang diharapkan, sehingga membuka pintu bagi kemungkinan kepergiannya secara cepat, terutama dengan adanya ketertarikan sejumlah klub Eropa untuk mendapatkan jasanya.

Dan seandainya Besiktas berhasil menuntaskan kedua kesepakatan tersebut, maka ia akan membentuk duet serang kelas berat yang dipimpin oleh Mohamed Salah dan Darwin Nunez, dalam salah satu kesepakatan bursa transfer terkuat di dalam Liga Turki.