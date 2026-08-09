Setelah Salah: 24 Jam antara Lukaku dan Liga Turki, Chelsea Menanti

Klub Fenerbahce mendekati penyelesaian transfer Romelu Lukaku dari Napoli, di mana penyerang asal Belgia itu secara prinsip telah menyetujui untuk bergabung dengan klub Turki tersebut.

Hal ini terjadi beberapa hari setelah klub Turki Trabzonspor mengumumkan perekrutan kapten timnas Mesir Mohamed Salah selama dua tahun, dalam sebuah transfer yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pemain sekelas itu, sehingga menimbulkan kehebohan besar di Turki.

Menurut surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport", negosiasi antara Fenerbahce dan Napoli kini telah mencapai tahap akhir, dan transfer tersebut diperkirakan akan rampung dalam 24 jam ke depan.

Lukaku telah menyetujui kontrak selama dua tahun senilai 10 juta euro, termasuk bonus, di mana Fenerbahce ingin menambahkan penyerang gaek tersebut ke dalam skuadnya untuk musim baru secepat mungkin.

Selain itu, Napoli siap menyetujui kepergian pemain berusia 33 tahun itu, karena dipahami bahwa mantan juara Italia tersebut membutuhkan sedikitnya 10-12 juta euro dari transfer ini untuk menghindari kerugian modal.

Keuntungan Chelsea dari transfer Lukaku

Menurut sumber yang sama, Napoli setuju untuk membayar 40% dari nilai transfer penjualan di masa depan kepada klub London tersebut saat merekrut Lukaku pada tahun 2024.

Surat kabar Italia itu menyebutkan bahwa kepergian Lukaku juga akan menghapus total gaji tahunannya sebesar 11 juta euro dari daftar penggajian Napoli, sehingga memberikan tim Liga Italia itu ruang gerak yang lebih besar di bursa transfer.

Lukaku bergabung dengan Napoli pada tahun 2024 dan turut berkontribusi atas keberhasilan klub meraih gelar Liga Italia pada musim tersebut. Kepindahannya yang segera terjadi ke Fenerbahce akan memperkuat peluangnya untuk terus bermain di Liga Champions Eropa, di mana klub Turki itu saat ini sedang menjalani babak kualifikasi.

Agen penyerang tersebut, Federico Pastorello, juga diperkirakan akan melakukan pembicaraan di Italia dalam rangka upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan proses kepindahan ini.

Kepindahan Lukaku akan memberikan pelatih baru klub Turki itu, Ismail Kartal, sebuah opsi serangan dengan pengalaman yang besar, di mana klub Turki tersebut berupaya bersaing untuk gelar domestik dan melaju di Eropa.

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