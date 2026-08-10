Pelatih Al-Ittihad asal Jerman, Jens Wiesing, mengakhiri polemik seputar kabar yang mengaitkan pemainnya asal Prancis, Moussa Diaby, dengan absennya dari laga melawan Al-Jazira Uni Emirat Arab, akibat kepergiannya dari klub.

Diaby dikaitkan dengan kepindahan ke barisan Inter Milan atau Bayer Leverkusen beberapa hari lalu, di mana sang pemain menunjukkan kesiapannya untuk pergi.





Wiesing mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Moussa Diaby saat ini bersama kami, dan saya tidak peduli dengan urusan pers," sebagai isyarat jelas atas fokusnya pada pertandingan dan tidak terganggu oleh laporan yang beredar mengenai kemungkinan kepergian winger asal Prancis itu dari barisan Al-Ittihad.

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Pelatih asal Jerman itu menunjukkan optimismenya atas kemampuan timnya meraih hasil positif melawan Al-Jazira, seraya menegaskan bahwa persiapan yang dijalani tim selama lima pekan terakhir memberinya kepercayaan diri menjelang laga yang dinanti.

Wiesing menjelaskan: "Saya optimis dengan tim saya besok melawan Al-Jazira, karena apa yang telah dilakukan di kamp Marbella dan persiapan selama lima pekan terakhir," seraya menegaskan bahwa tim telah bekerja secara intensif untuk mencapai kesiapan terbaik yang mungkin.









Ia menambahkan: "Saya menantikan pertandingan ini setelah lima pekan bekerja, dan kami telah bersiap secara penuh untuk pertandingan ini," seraya menegaskan bahwa tim pelatih memanfaatkan periode persiapan untuk menyiapkan para pemain dan menyusun rencana yang tepat untuk laga tersebut.

Wiesing berbicara mengenai absennya sejumlah pemain akibat cedera, menjelaskan bahwa sebagian pemain Al-Ittihad akan absen dari pertandingan, di samping adanya cedera lama pada sejumlah elemen, namun ia menegaskan kepercayaannya pada para pemain pengganti, dengan mengatakan: "Saya memiliki pengganti yang siap tampil terbaik dalam pertandingan."

Al-Ittihad bersiap menghadapi Al-Jazira, dalam rangkaian babak play-off kualifikasi menuju kompetisi Liga Champions Asia Elite.