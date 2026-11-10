Setelah rumor kepergian, Al Hilal menunjukkan taringnya di hadapan Inzaghi

Klub Al Hilal Saudi memutuskan untuk menunjukkan taringnya kepada sang pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, menyusul rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan untuk melatih di "Calcio" pada periode mendatang.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Inzaghi tidak berniat memperpanjang kontraknya yang akan berakhir bersama Al Hilal pada akhir musim ini, demi menjalani petualangan baru mulai musim depan.

Surat kabar Saudi "Al Youm" menegaskan, mengutip sumber dari dalam Al Hilal, bahwa klub tidak akan terpengaruh oleh tekanan eksternal apa pun untuk memperpanjang kontrak pelatih Italia tersebut sebelum akhir musim ini.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa klub Saudi tersebut mengaitkan perpanjangan kontrak Inzaghi dengan pencapaian targetnya di akhir musim ini, yaitu melalui raihan gelar-gelar yang diperebutkan oleh tim.

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Menurut sumber yang sama, mantan pelatih Inter Milan itu membenarkan ketidakberhasilannya meraih gelar pada musim lalu dengan alasan bahwa para pemain asing bukanlah pilihannya, suatu hal yang berbeda pada musim ini karena semua permintaannya telah dipenuhi.

"Sang Pemimpin" merekrut 3 pemain asing kelas kakap selama bursa transfer musim panas lalu, dengan mendatangkan dua pemain sayap, Crysencio Summerville asal Belanda dan Gabriel Martinelli asal Brasil, serta penyerang asal Inggris Ollie Watkins.

Al Hilal tampil dengan performa kuat pada musim ini, memimpin klasemen Liga Saudi dengan 27 poin, unggul dua poin atas Al Nassr dan Al Qadsiah yang menempati posisi kedua.

Di sisi lain, tim asuhan Inzaghi menempati posisi kedua di Grup Barat ajang Liga Champions Asia Elite dengan 9 poin, hanya tertinggal 3 poin di belakang Al Ain yang bertengger di puncak klasemen.